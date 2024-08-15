回顧孕婦開車暴衝意外 恩主公醫院及時救回OHCA患者

恩主公醫院日前發生車禍意外，圖為復興醫療大樓一樓門外照。（恩主公醫院提供）

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北三峽恩主公醫院入口處日前發生車禍意外，3名傷患送到急診室醫治，其中一名50多歲男性處OHCA （到院前心肺功能停止） 狀態，經醫護人員緊急施行心肺復甦術後，成功恢復了生命跡象。急診醫師亦馬上啟動「創傷小組」（Trauma Team）協助患者止血與傷口縫合。

恩主公醫院表示，平均每日收到150位病患到急診室醫治，每月亦收到約20名OHCA病患，約2名OHCA病患能成功救回，其中掌握黃金時效進行心肺復甦術 （CPR）是關鍵。

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回顧事發當日，接獲事故通知後，恩主公醫院急救小組到場發現，有一名50多歲男性身上多處鈍傷和穿刺傷，被判定為OHCA緊急進行心肺復甦術，至病人上急診推床，再送至醫院急診室中的過程中不曾間斷，進急救室1分鐘後，成功恢復心跳，後續插管與後續全身電腦斷層掃描診治。

另一名60多歲女性受傷右側躺臥在地，身上多處玻璃割傷，經確認仍有意識，但無法自行移動，醫護人員先行用頸圈固定，再由救護人員協助用長背板搬運至急診救護。

一名30多歲孕婦當下意識清楚，由醫護人員推著輪椅將她送至急診室救治，並安排婦產科醫師會診，所幸僅輕傷並成功保住腹中的胎兒，當日狀況無礙出現。其他2名50多歲男性與60多歲女性經治療數週後，已返家休養。

恩主公醫院定位為社區教學型醫院，4年後將落成「急重症醫療大樓」，恩主公醫院急診醫學科主任黃名男指出，急重症各科別處置目標將從「中度級」升格「重度級」，將增聘護理師、外兒科主治醫師、創傷科主治醫師，以及協助裝葉克膜的體循師等專業醫護人員加入。

「急重症醫療大樓」將可提供187床急性一般病床、20床加護病床與42床急診觀察床，屆時透過醫療照顧，提供在地民眾服務。

恩主公醫院日前發生車禍意外，圖為恩主公醫院復興醫療大樓急診室外照。（恩主公醫院提供）

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