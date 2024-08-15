北市免費癌症篩檢 10月底前刮電動機車、萬元禮券

台北市衛生局即日起至10月底舉辦開心篩543「一起篩健康 揪i樂刮刮」活動，符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌篩檢資格者，完成篩檢可參加線上刮刮樂。（記者林承鴻攝）

〔記者林承鴻／台北報導〕癌症長年居國人10大死因之首，去（2023）年台北市有5325人因癌症死亡。台北市衛生局鼓勵市民定期癌症篩檢，即日起至10月底舉辦開心篩543「一起篩健康 揪i樂刮刮」活動，符合大腸癌、乳癌、子宮頸癌及口腔癌篩檢資格者，完成篩檢可參加線上刮刮樂，有機會獲得電動機車及萬元禮券等獎品，總獎勵達36萬元。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟表示，台北市女性乳癌與男性大腸癌標準化發生率最高，大腸癌及乳癌早期發現的5年存活率達9成以上，若晚期才發現存活率僅剩2至3成，她說癌症形成非一朝一夕，跟長期生活習慣有關，呼籲民眾定期篩檢，見親朋好友問候可以改成「你篩了沒」？

請繼續往下閱讀...

活動代言人王彩樺分享，自己會定期做健康檢查，約4年前有次做超音波檢查時，發現胸部有小點，醫師建議進一步切片檢查，發現是良性乳房鈣化。王彩樺說大家不用害怕做檢查，提早發現就能提早治療，台灣的醫療很厲害不用擔心，萬一拖太久檢查出來有問題，反而能陪伴家人的日子就變很少，強調身體健康才是永遠的財富。

衛生局長黃建華說，預防癌症勝於治療，定期篩檢非常重要，去年台北市有55萬人次做癌症篩檢，今年上半年已有31萬人次，希望在定點、一站式服務下，全年能達到60萬人次。台北市也擴大提供45至49歲市民，且當年度符合成人健檢資格，可同時接受大腸癌糞便潛血檢查。

衛生局提醒市民，即日起至10月31日，凡符合活動指定大腸癌、乳癌、子宮頸癌或口腔癌篩檢資格者完成篩檢，即可於活動網站參加線上刮刮樂，每完成1項篩檢可刮1次，完成2項篩檢則刮2次，篩越多刮越多，最大獎為電動機車2台，還超過100名千元以上禮券。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法