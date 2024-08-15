青少年電子煙危機！韓研究：氣喘風險增1倍

電子煙除造成尼古丁成癮外，還會提高氣喘發生風險，示意圖。（歐新社檔案照）

〔記者林志怡／台北報導〕全球電子煙使用率高居不下，台灣則已在去年全面禁用。衛福部國民健康署提醒，目前正值暑假期間、菸草業者持續透過不同的口味與產品造型吸引年輕使用者，但韓國已有研究指出，電子煙除造成尼古丁成癮外，還會提高氣喘發生風險，呼籲青少年落實不嘗試、不購買、不推薦的「三不政策」。

國健署菸害防制組長羅素英指出，「2021年青少年吸菸行為調查」結果顯示，我國國中學生電子煙使用率達3.9%、高中職學生為8.8%，推估我國有超過7.9萬名青少年使用電子煙、已造成嚴重的健康危機，因此「菸害防制法」已明文禁用，使用者最高可新臺幣1萬元。

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然而，羅素英表示，菸草業者持續通過添加各式口味、設計多變的產品造型等各式行銷技巧吸引年輕使用者，並通過各式話術讓使用者忽略電子煙危害，世界衛生組織2024年的學齡兒童健康行為調查也發現，歐洲、中亞及加拿大15歲青少年中，高達20%在過去30天內曾使用過電子煙。

羅素英強調，大部分電子煙中仍含有尼古丁，同樣具有成癮問題，且其中所含的多項化學物質則有致癌或其他病變風險，如電子煙香料「丁二酮」吸入肺部後，會造成呼吸道疾病「阻塞性細支氣管炎」，韓國則有1份報告指出，電子煙使用者罹患氣喘的比例，是不曾使用電子煙者的2倍。

因此，羅素英強調，電子煙對人們健康有不利影響的證據越來越多，目前也沒有任何研究證明電子煙有助戒菸，民眾千萬不要被此類說詞吸引、甚至嘗試此類新興菸品，國健署也持續進行網路、邊境與國內業者稽查，截至7月底計完成16萬餘家次、開出370件處分書，開罰金額達2000萬餘元。

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