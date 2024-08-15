健康網》魚油、魚肝油護眼？ 營養師：差1字大不同 它降血脂

營養師表示，魚油、魚肝油功效不同，魚肝油能護眼；魚油則能保護、調整血脂肪，別吃錯了；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕魚油、魚肝油，差1個字作用差很大！營養師邱世昕表示，不是有「魚」就是保護眼睛，魚肝油能補充維生素A、D，達到護眼效果；魚油則能保護、調整血脂肪，降低低密度膽固醇（LDL）、三酸甘油脂的數值，兩者功效大不同，別吃錯了。

邱世昕在臉書粉專「營養師教練 世昕」發影片分享，讀者詢問「在購買護眼保健品時，沒有魚肝油，那改買魚油可以嗎？」對此，他解答，差1個字差很多，不是有「魚」就是保護眼睛，魚肝油確實能補充維生素A、D，達到護眼效果，或是也可選擇葉黃素、蝦紅素等，與抗氧化有關的保健品，才能保護眼睛。

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至於魚油之功效？邱世昕解釋，魚油具有保護、調整血脂肪，以及抗發炎之效用，可降低低密度膽固醇（LDL）、三酸甘油脂的數值。

除了保健品外，還能透過良好習慣，保護「靈魂之窗」！國健署分享護眼6招，包括：每日戶外活動2-3小時以上；未滿2歲兒童避免看螢幕，2歲以上每日不要超過1小時；用眼30分鐘，休息10分鐘，看書保持35-45公分距離；讀書光線要充足，坐姿要正確；均衡飲食，天天五蔬果；以及每年定期1-2次檢查視力，「eye」它就要保護它！

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