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健康 > 名人健康事

馬幼興腹痛住院》大腸憩室炎嚴重恐穿孔 症狀一次看

2024/08/14 20:05

本土劇男星馬幼興日前罹患大腸憩室炎，就醫住院治療。（資料照）

本土劇男星馬幼興日前罹患大腸憩室炎，就醫住院治療。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕八點檔本土劇男星馬幼興在父親節當天突然發高燒、下腹痛到站不起來，就醫檢查發現「憩室炎」，住院治療，醫師還警告如果不及早處理，可能會有生命危險。衛福部南投醫院指出，大腸憩室炎臨床症狀包括：左側腹痛、發燒、白血球增多、噁心、嘔吐、便秘或是腹瀉、解尿困難及頻尿。嚴重併發症恐穿孔形成膿瘍、急性腹膜炎、敗血症及休克。

大腸憩室原因與症狀

醫師表示，所謂大腸憩室，是指大腸表層凹陷造成如囊狀之結構。而造成大腸憩室的原因，可分為先天性及後天性，而以後天性較多，包括年齡、腸蠕動異常、腸內壓力異常增加或食物中缺少纖維等。

大部份大腸憩室平時並無症狀或僅僅是輕微症狀，平常容易發生的症狀包括：間歇性腹痛、腹脹、過度排氣，或者排便習慣不規則，另外一些較少發生症狀如噁心、食慾不振、顆粒便或是腹瀉。由於某些症狀如排便習慣改變或大便粗細的改變，可能不容易與大腸癌或是大腸激躁症做鑑別診斷，因此對於大腸的檢查就相當重要。最常做的是鋇劑下消化道攝影及大腸內視鏡檢查。

大腸憩室炎症狀包括左側腹痛、發燒、白血球增多、噁心、嘔吐、便秘或是腹瀉、解尿困難及頻尿等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

大腸憩室炎症狀包括左側腹痛、發燒、白血球增多、噁心、嘔吐、便秘或是腹瀉、解尿困難及頻尿等；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

大腸憩室常見合併症

1.憩室出血：造成憩室出血的原因可能是憩室附近的小血管受長期的損傷所引起。雖然大部份的憩室是位在左側大腸，尤其是乙狀結腸，但易出血的憩室卻大多位在右側大腸。也由於年紀大的病人，右側大腸也是另一個常出血原因—血管增生不良的好發部位，因此以大腸鏡甚至必要時以血管攝影做診斷，對於這類病人的治療就相當重要。

2.憩室炎：憩室炎發生的原因可能是糞便卡在憩室內造成糞石，進而對憩室內的粘膜產生慢性發炎，久而久之會造成穿孔，而在周圍形成發炎。在臨床症狀方面，包括左側腹痛、發燒、白血球增多、噁心、嘔吐、便秘或是腹瀉、解尿困難及頻尿。併發症包括穿孔形成膿瘍、急性腹膜炎、敗血症及休克，或者與其他器官如小腸、膀胱等形成瘻管，或者在腸壁周圍造成纖維化，造成腸阻塞或類似腫瘤形成。

醫師也呼籲民眾，多吃纖維食物，保持排便通暢。一旦有憩室出血或發炎的症狀出現，尤其是老年患者，一定要儘早就醫，以免延誤病情。

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