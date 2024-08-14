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健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

不是失智！ 長輩步態不穩、反應遲鈍 小心「水腦症」上身

2024/08/14 19:22

走路不穩、搖晃、反應遲鈍、尿失禁，小心「水腦症」上身；圖為示意圖。（，記者顏宏駿攝）

走路不穩、搖晃、反應遲鈍、尿失禁，小心「水腦症」上身；圖為示意圖。（，記者顏宏駿攝）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕長輩步態不穩、記憶變差、尿失禁，小心是「正常壓力性水腦症」上身。醫生說，該病症只要將腦中的脊髓液排掉，有近8成的病人有機會可狀況改善，恢復正常生活，但要把握在一年內就醫。

員榮醫療體系員榮醫院神經內科陳彥秀醫師特發現，民眾失智症、阿茲海默症、巴金森症經常搞不清楚。只要到神經內科接受檢查，就可以查出來，避免耽誤就醫時間。

陳彥秀說，患者中有一名70多歲的長者因步態不穩，走路搖搖晃晃、反應遲鈍、尿失禁，因為長者是慢慢的惡化，家人剛開始都以為是正常老化，看了復健科、泌尿科等科別，吃藥也未改善，拖了近一年都未好轉，才到神經內科尋求協助。

她說，經檢查後發現是水腦症，裝置引流管將過多腦脊膸液引到腹腔，再由人體自然吸收，就可以解決腦脊髓液過多的情況，手術後病人狀況改善很多，走路步伐也慢慢變穩了。少部分患者因時間拖太久，改善就比較有限。家屬不要以為年長者記憶力變差是正常的老化，錯失即早治療的機會。

陳彥乃指出，水腦症可見於任何年紀，因症狀是緩慢惡化，常被以為是老化而忽略。水腦症意指腦脊髓液不正常堆積在腦部，俗稱腦積水。成人腦室每天約產生500c.c.的腦脊髓液，具有代謝循環及緩衝保護大腦的作用，一旦腦脊髓液無法正常在腦室內流動、排放，就會變成水腦症。水腦症病因不明，少數是腦部受傷、腦中風、腦血管疾病等。

陳醫師提醒同住家人仔細觀察長輩走路的狀態，如走路是否遲疑如黏在地上、常跌倒；記憶力減退或反應變遲鈍、尿失禁甚至大小便失禁，如有上述症狀，不要以為是正常老化，需儘快接受檢查，水腦症是少數經由手術可逆的腦部疾病，經手術將過多的脊髓液排掉，約7至8成患者可以回復到原本狀況。

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