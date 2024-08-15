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健康 > 抗老養生 > 減重塑身

健康網》改變營養素比例竟不影響減重 醫：熱量管控是關鍵

2024/08/15 11:11

醫師指出，想要成功減重要靠熱量赤字，其他只是次要；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師指出，想要成功減重要靠熱量赤字，其他只是次要；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕減重失敗的原因有很多，為了甩肉成功可能會嘗試各種方法，不過「改變飲食比例」這項已經被哈佛學者研究證實「影響不大」，恆新復健科診所醫師王思恒指出，想要成功減重要靠熱量赤字，其他只是次要，好好檢視自己的飲食習慣，計算熱量攝取，才能增加減重成功率。

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，該研究探討調整脂肪、蛋白質及碳水化合物的熱量比例，是否會影響減脂及保護瘦體組織（包括內臟與肌肉）不流失，透過讓過重或肥胖的志願者，接受不同營養素比例的低熱量飲食，平均或高蛋白（佔總熱量15v.s.25%）、低脂或高脂（佔總熱量20v.s.40%）、低碳水或高碳水（佔總熱量35、45、55、66%），並在6個月和2年後測量其身體組成變化。

王思恒說，這項研究結果是所有飲食組別在6個月後，平均減少了4.2公斤脂肪和2.1公斤瘦體組織，但調整營養素比例並不影響成效。不過研究限制在於願者依照衛教自行準備飲食，而他們沒能達成原先設定的營養素目標，可能是影響了研究成果的原因。

王思恒指出，太多人在減重路上努力錯方向，瘦不下來的主因是「熱量吃太多」，並非碳水讓胰島素飆升、沒吃到基礎代謝、蛋白質吃不夠等原因，但有可能是遺傳問題，讓人對食物缺乏抵抗力，容易吃進過多熱量。

王思恒強調，熱量控管真的不容易，也不是光靠意志力就能做到。考慮到肥胖對健康有眾多負面影響，無法控制熱量與體重的朋友，適合在醫師建議下，接受藥物及手術的協助。

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