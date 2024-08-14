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健康 > 名人健康事

八點檔男星馬幼興憩室發炎住院 醫：8成以上沒症狀

2024/08/14 18:16

藝人馬幼興曾是鄉土劇熟面孔，然近期傳出健康亮紅燈。（資料照）

藝人馬幼興曾是鄉土劇熟面孔，然近期傳出健康亮紅燈。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕本土劇男星馬幼興在父親節過後突然發高燒、感到下腹強烈疼痛，檢查發現是「憩室炎」作祟。員榮醫院肝膽腸胃科主任吳文傑指出，腸道若因便秘、長期受到壓力，會向外突出產生「憩室」，但沒有癌化風險、8成以上不會有症狀，只要保持排便順暢，就能避免發炎、和平共存。

馬幼興曾出演過「天下父母心」、「家和萬事興」、「美麗人生」等經典八點檔本土劇，堪稱「惡男專業戶」，但因高燒與下腹劇烈疼痛就醫，醫師安排進行斷層掃描後，診斷為「憩室炎」，並安排住院治療。

針對「憩室」成因，吳文傑解釋，糞便堆積會造成腸道壓力過大，有時會向外突出、留下周圍腸壁較薄、像袋子一樣的構造，從腸道內來看會是一個個小坑洞，多分佈在右側大腸、左下腹乙狀結腸等容易堆積糞便的腸道區域，好發族群則以長期便秘族群與高齡長者為主。

吳文傑說，8成以上的腸道憩室不會造成不適感，除少數心血管疾病與抗凝血劑使用者會出現憩室出血外，若便秘情況未改善，可能會造成憩室內糞便、糞石堆積，並引起細菌感染、憩室發炎，引起疼痛、發燒、噁心、想吐等症狀。

此外，吳文傑提到，右側大腸的憩室炎容易與闌尾炎、腸胃炎等混淆，憩室炎的疼痛感通常只發生在發炎部位，闌尾炎則是會從整個腹部開始、再慢慢集中到右下腹部，醫師診斷時會依據電腦斷層檢查判定，另因憩室炎有細菌感染問題，發燒持續時間常持續1週，比腸胃炎更久，且較不容易有腹瀉。

吳文傑表示，憩室炎症狀輕微者只要口服抗生素即可，情況較嚴重的個案則可能需要住院治療，並暫時減少進食、讓腸道休息，通常數日後就會好轉，除非短期內多次反覆，一般不會動刀切除。

對於腸道憩室患者，吳文傑說，憩室一旦出現就不會消失，但也不用太過緊張，只要保持排便順暢、不要便秘，平時多吃蔬果、適當攝取油脂，並注意水分攝取與規律運動，保持固定的排便習慣，依據個人需求補充益生菌或優酪乳，不要讓腸子壓力過大，就能與憩室相安無事。

藝人馬幼興曾是鄉土劇熟面孔，出演過「天下父母心」、「家和萬事興」、「美麗人生」等經典八點檔本土劇。（圖取自臉書）

藝人馬幼興曾是鄉土劇熟面孔，出演過「天下父母心」、「家和萬事興」、「美麗人生」等經典八點檔本土劇。（圖取自臉書）

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