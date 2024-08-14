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6旬婦血便檢出2公分大腸瘜肉 直接切除免癌化
〔記者王俊忠／台南報導〕60歲周姓婦人因腎衰竭洗腎和心肌梗塞病史長期在成大醫院追蹤，近1個月發現排便型態變得比以往細小、目視有暗紅色血便，到胃腸科門診做大腸鏡，發現1顆約2公分大的大腸瘜肉，醫師採用熱切術切除大腸瘜肉，以止血夾閉合傷口，並在傷口噴灑治療潰瘍的藥粉（sucralfate）保護傷口。治療後，周婦血便消失、排便型態也恢復正常。
成大醫院胃腸肝膽科醫師姜學謙表示，大腸癌是國人發病人數最多的癌症，每年呈現快速增加趨勢，每年約有1萬多人被診斷出大腸癌、超過5千人因大腸癌死亡。但大腸癌能早期被發現與治療，治癒率相當高。據統計，早期發現（如1期）並妥善治療的大腸癌患者，存活率達90％以上。
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在大腸瘜肉進展到癌之前，若能預防性切除，可大幅降低大腸癌發生率。由於大腸瘜肉和初期大腸癌可能沒有任何症狀，因此，定期接受大腸癌篩檢是重要且準確的方法。依據我國篩檢數據，每2年做1次糞便潛血篩檢，可降低約35%的大腸癌死亡率。國民健康署補助50至74歲的民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡至特約醫療院所檢查。
姜學謙說明，糞便潛血檢查結果異常（陽性）時，需進一步接受大腸鏡檢查。大腸鏡若發現瘜肉，醫師會直接切除並安排定期大腸鏡追蹤，而大腸瘜肉切除有2%出血機率，除了使用預防性的止血夾，成醫團隊會評估患者狀況，提供林錫璋教授團隊研發的藥物噴灑裝置搭配噴灑潰瘍藥粉（sucralfate），能進一步降低出血風險，此研究成果已於2024年的美國消化疾病年會（Digestive Disease Week）發表。
姜學謙提醒，民眾平時應多吃蔬菜水果、多運動、少吃肉類（尤其紅肉類），避免食用煙燻或燒烤食物，定期接受糞便潛血檢查，可早期發現大腸瘜肉或癌瘤。此外，若出現糞便中有血、排便習慣改變（有時腹瀉、有時便秘）、大便形狀變細小或貧血等症狀，可能為大腸瘜肉或大腸癌的警示，應儘速就醫檢查。
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