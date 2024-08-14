6旬婦血便檢出2公分大腸瘜肉 直接切除免癌化

成大醫院胃腸肝膽科醫師姜學謙建議年紀符合資格者應定期做糞便潛血篩檢；如民眾排便習慣或型態改變、便中有血，可能是大腸瘜肉或癌化警訊，應儘速就醫。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕60歲周姓婦人因腎衰竭洗腎和心肌梗塞病史長期在成大醫院追蹤，近1個月發現排便型態變得比以往細小、目視有暗紅色血便，到胃腸科門診做大腸鏡，發現1顆約2公分大的大腸瘜肉，醫師採用熱切術切除大腸瘜肉，以止血夾閉合傷口，並在傷口噴灑治療潰瘍的藥粉（sucralfate）保護傷口。治療後，周婦血便消失、排便型態也恢復正常。

成大醫院胃腸肝膽科醫師姜學謙表示，大腸癌是國人發病人數最多的癌症，每年呈現快速增加趨勢，每年約有1萬多人被診斷出大腸癌、超過5千人因大腸癌死亡。但大腸癌能早期被發現與治療，治癒率相當高。據統計，早期發現（如1期）並妥善治療的大腸癌患者，存活率達90％以上。

請繼續往下閱讀...

在大腸瘜肉進展到癌之前，若能預防性切除，可大幅降低大腸癌發生率。由於大腸瘜肉和初期大腸癌可能沒有任何症狀，因此，定期接受大腸癌篩檢是重要且準確的方法。依據我國篩檢數據，每2年做1次糞便潛血篩檢，可降低約35%的大腸癌死亡率。國民健康署補助50至74歲的民眾每2年1次定量免疫法糞便潛血檢查，民眾可持健保卡至特約醫療院所檢查。

60歲周女士因排便型態改變、糞便帶有血，大腸鏡檢查發現1顆約2公分大的瘜肉立即切除。（成大醫院提供）

姜學謙說明，糞便潛血檢查結果異常（陽性）時，需進一步接受大腸鏡檢查。大腸鏡若發現瘜肉，醫師會直接切除並安排定期大腸鏡追蹤，而大腸瘜肉切除有2%出血機率，除了使用預防性的止血夾，成醫團隊會評估患者狀況，提供林錫璋教授團隊研發的藥物噴灑裝置搭配噴灑潰瘍藥粉（sucralfate），能進一步降低出血風險，此研究成果已於2024年的美國消化疾病年會（Digestive Disease Week）發表。

成大醫院醫護團隊為60歲周女士切除2公分大的大腸瘜肉，並用止血夾與噴灑藥粉保護傷口。（成大醫院提供）

姜學謙提醒，民眾平時應多吃蔬菜水果、多運動、少吃肉類（尤其紅肉類），避免食用煙燻或燒烤食物，定期接受糞便潛血檢查，可早期發現大腸瘜肉或癌瘤。此外，若出現糞便中有血、排便習慣改變（有時腹瀉、有時便秘）、大便形狀變細小或貧血等症狀，可能為大腸瘜肉或大腸癌的警示，應儘速就醫檢查。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法