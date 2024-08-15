健康網》追劇追到頸部痠痛 醫教4招伸展緩解

醫師指出，低頭族很容易因為駝背、姿勢不良，導致斜方肌緊繃，造成肩頸痠痛；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕科技日新月異，手機、平板、電腦等3C已成為日常不可或缺的一部分，但也因此讓不少人養成低頭、脖子前傾等不良姿勢。陽明交大附醫神經外科主治醫師謝炳賢分享，4招舒緩動作，包括：側壓拉伸、抱頭下壓、肩胛骨內收運動、收下巴運動。

謝炳賢在臉書粉專「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」發文說明，現代人習慣低頭滑手機、近距離看書、不良姿勢使用電腦，長期下來使頸部肌肉與韌帶處於緊張狀態，導致肩頸痠痛的困擾形影不離，甚至出現麻木、背痛、頭痛等頸椎疾病。

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●側壓拉伸：第一個動作相信大家都很熟悉，這個在辦公室也很適合做，隨時都能紓緩一下緊繃的脖子！首先先採站姿或坐姿，頭部輕輕向一側傾斜，再使用同一側的手輕壓頭部，可以稍微出力向下壓，感受側頸部斜方肌的拉伸，每側約維持15-30秒，可重複3-5回。

●抱頭下壓：這個動作應該很多人在體育課暖身都有做過～一樣可以依照個人需求採站姿或坐姿，雙手抱住後腦杓，輕輕向下壓頭部，使下巴靠近胸口，感受後頸部及上背部的拉伸舒展。除了向下外，頭部也可以稍微左擺或右擺來放鬆肌肉。同樣維持15-30秒，在慢慢放鬆雙手，回到原本的姿勢即可。

●肩胛骨內收運動：低頭族很容易因為駝背、姿勢不良，導致斜方肌緊繃，造成肩頸痠痛。透過肩胛骨內收運動，可以幫助伸展身體前方僵硬緊縮的肌肉，同時放鬆後背肌群，舒緩肩頸僵硬問題。首先，雙手先向後抓握合十，手臂慢慢向後、向上延伸，將肩胛骨向後內收，這時會感覺背部中間的肌肉收縮，維持5-10秒後再慢慢放下來，可重複5-10回。

●收下巴運動：如果覺得收下巴很難想像，簡單來說就是擠出雙下巴，首先保持頭部水平，輕輕將下巴向內收（可以用手指輕輕幫忙推），大約停留5-10秒，頭部再回到原本位置，會感覺枕下肌群的僵硬被好好地拉伸放鬆，每次可以重複10-15次。

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