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雲林就醫不便、緊急救護增 「行動診所」守護無醫村民

2024/08/14 16:23

鈺齊國際集團捐贈雲林縣府一輛醫療車打造為「行動診所」，車上有醫師看診區、生理監測儀等醫療設備，甚至可搭配遠距視訊裝備與各大醫院進行遠距視訊醫療。（記者黃淑莉攝）

鈺齊國際集團捐贈雲林縣府一輛醫療車打造為「行動診所」，車上有醫師看診區、生理監測儀等醫療設備，甚至可搭配遠距視訊裝備與各大醫院進行遠距視訊醫療。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府在衛福部、縣內6家醫療院所協助下，針對無醫村古坑草嶺山區推出假日急救醫療站及每月2天的巡迴醫療後，再推出「行動診所」服務，醫療車上有醫師看病診間，還有的生理監測儀、手持式超音波等設備，還可提供預防接種注射、回診追蹤安排。

雲林縣長張麗善表示，草嶺沒診所、藥局，為解決村民就醫不便及因應日益增加遊客的緊急救護需求，縣府找方法向衛福部爭取在今年2月推出草嶺假日急救醫療站，由縣內6家急救責任醫療在假日派遣醫護團隊上山，提供緊急醫療服務。

今年7月再開辦草嶺地區巡迴醫療，由台大醫院雲林分院、成大斗六分院分別在每月第一週及第二週的週二有腎臟科、兒科、感染科、免疫風顯科醫上山看診。

衛生局統計，假日急救醫療站截至今（2024）年6月底服務70多人，巡迴醫療2個月服務6、70人次。古坑鄉長林慧如說，醫師看診態度親切、仔細，有次正好看到台大雲林分院楊豐榮在看病，被眼前「台灣另一番最美麗風景」感動，鄉親也是滿滿感謝。

衛生局長曾春美表示，由於偏鄉交通不便，為讓偏區醫療照護量能更周延，感謝鈺齊國際董事長林文智、總經理廖芳祝捐贈縣府一輛行動醫療車，經過特殊設計打造像一輛「行動診所」，讓醫療團隊如虎添翼可以照顧到偏鄉獨居、行動不便老人及病患。

楊豐榮指出，本以為山上會以外傷病患居多，但實際上山看診發現多數是內科共病，尤其腎臟病患不少，因為就醫不便有病痛都買藥吃，醫師上山看診透過衛教、用藥後改善很多，另也因距離沒有做好追蹤，經由巡迴醫療發現肺癌、乳癌前期，可見偏鄉醫療若能提早做好，可降低很多醫療支出。

衛生局表示，「行動診所」搭配草嶺巡迴醫療站以山區為服務對象，除有醫師看診，還有生理監測儀器、氧氣、AED等設備，未來再搭配遠距視訊裝備可與各大醫師進行遠距視訊醫療，提供整合式健康管理服務，未來也會視狀況支援海線偏鄉醫療服務。

鈺齊國際集團董事長林文智（左二）與總經理廖芳祝捐贈雲林縣府一輛醫療車打造為「行動診所」。（記者黃淑莉攝）

鈺齊國際集團董事長林文智（左二）與總經理廖芳祝捐贈雲林縣府一輛醫療車打造為「行動診所」。（記者黃淑莉攝）

鈺齊國際集團捐贈雲林縣府一輛醫療車打造為「行動診所」提供偏鄉無醫村村民整合式健康管理服務。（記者黃淑莉攝）

鈺齊國際集團捐贈雲林縣府一輛醫療車打造為「行動診所」提供偏鄉無醫村村民整合式健康管理服務。（記者黃淑莉攝）

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