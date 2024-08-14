健康網》嘴破並非全是火氣大！ 「勤刷牙」也是復原關鍵

廖敏涵表示，先搞清「嘴破原因」，才能對症下藥復原快，使用不對的方法或藥物，反而可能讓傷口更嚴重；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕嘴破痛到無法吃東西？營養師廖敏涵在臉書專頁「Ruby兔子/營養師」發文表示，老一輩人有許多「嘴破小偏方」，例如抹鹽巴、西瓜霜、蜂蜜；然而嘴破並非全是火氣大的鍋，如是營養素缺乏所造成，有6種關鍵營養：維生素C、B2、B9、B12、礦物質鋅和鐵，多在蔬菜水果中補充可加速復原，另外多喝水、少熬夜、「勤刷牙」也有幫助。

4類偏方和迷思一次看

Q1：老一輩總說鹽巴最有效？

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在傷口抹鹽、灑鹽、漱鹽水來緩解，是因鹽巴可消炎、殺菌、助傷口復原；但太過刺激並不建議，真想消炎，處理傷口紅腫、發炎狀態，建議選用口內膏較好，一般分為：

●一般口内膏：是用於形成保護膜，以防止傷口持續受到外在刺激。

●含類固醇、消炎成分口内膏：具明顯消炎效果，可降低口腔黏膜的免疫反應，所以可減少發炎現象。

Q2：用西瓜霜或蜂蜜？

屬於偏方，心理作用可能較大，且效果也因人而異；重點是需特別注意其成分來源、過敏原等物質，免得嘴破狀況沒好轉還惡化，甚至引發其它問題。

Q3：廣東苜藥粉好像有效？

廣東苜藥粉是由中藥製成的嘴破治療藥物，針對於「火氣大引起」的嘴破確實有效。因主要由黃蓮、黄柏、牛膽、冰片、青黛等中藥材組成，具有消炎止痛、清熱等效果；但要特别提醒，免疫力低下族群較不適合使用，因為中藥製劑生菌數較多，免疫力較差者可能引發感染。

Q4：一天吃5顆以上奇異果有效？

目前並沒有相關科學依據證實，反而若一天吃這麼多奇異果，可能過於刺激造成黏膜受損或嘴破更嚴重。若確定口腔潰瘍乃因缺乏維生素，此時可選擇奇異果作為其中一補充來源；但其實不只奇異果含有豐富營養素（如維生素C），其它水果蔬菜也是很棒的選擇：

●水果：芭樂、番茄、木瓜、柑類。

●蔬菜：彩椒、青椒、花椰菜、芽菜類、苦瓜類。

6大常見破嘴原因

廖敏涵表示，先搞清「嘴破原因」，才能對症下藥復原快，使用不對的方法或藥物，反而可能讓傷口更嚴重，她整理以下6大常見破嘴原因：

1、物理性損傷：如咬到、食物太燙、食物過於粗糙或被器械、牙套刺傷等造成。

2、營養素缺乏：如缺乏維生素B群、維生素C或缺乏鋅、鐵等礦物質。

3、感染性潰瘍：由細菌、黴菌、病毒所引起傷口潰瘍。

4、免疫力下降：由於晚睡、熬夜、壓力大等原因導致免疫力降低。

5、體質燥熱上火：可能由於攝食炸物、酒精、刺激性食物等原因導致火氣過大。

6、自律神經失調：因交感神經過度活躍、副交感神經受到抑制所引起。

6關鍵營養助傷口修復

如是營養素缺乏所造成的嘴破，有6種關鍵營養，適量補充可助傷口修復：

●維生素C：有助於抗發炎、促進受損組織、傷口修復；補充來源如芭樂、奇異果、小番茄、柑橘類等水果。也可透過蔬菜補充維生素C，因為不少蔬菜中的維生素Ｃ含量一點也不輸水果，如青椒、彩椒、糯米椒、苦瓜、花椰菜、芽菜類等。

●維生素B2：幫助修復組織傷口、口腔黏膜、加速癒合；補充來源：如牛奶、肉類、蛋類、香菇、木耳、花生等食物。

●葉酸：即維生素B9，如不足或缺乏容易引發口腔反覆潰瘍；補充來源如深綠色葉菜類、馬鈴薯、紅蘿蔔、柑橘類水果等食物。

●維生素B12：加速傷口、黏膜復原，可增加葉酸利用率；補充來源：如紅肉、魚類、乳品類等食物。

●礦物質鋅：增強免疫力、助修復黏膜組織、傷口癒合；補充來源：如海鮮、蝦子、牡蠣、南瓜子等食物。

●礦物質鐵：有助血液氧氣運輸，缺鐵會造成口腔潰瘍；補充來源：如豬血、鴨血、內臟類、紅肉等食物。

廖敏涵說，嘴破飲食主要以「質地柔軟、細碎食物」為原則，避免刺激性、辛香料、過酸、質地過硬、過脆、過於粗糙的食物，碳酸飲料、酒精也需避免；減少咀嚼過程中摩擦傷口，才能快點復原。另外，除了要多喝水、少熬夜、多補充蔬果外，別忽略「勤刷牙」這個關鍵特效藥，可在「不2度受傷」的情況下盡量多刷牙，因口腔細菌的孳生，會延緩口腔復原的速度。

最後，她提醒，若嘴破超過2週需特別注意，因為基本上2週內就會復原，若有找到原因對症下藥，基本上3天内都會有明顯復原效果；若仍無好轉跡象或口腔破洞的發生頻率很高，就要特別注意是否為黴菌感染、自體免疫疾病、或可能為口腔癌，應盡速就醫釐清病因。

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