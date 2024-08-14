健康網》夏日中暑5步急救！ 當心「不出汗」易忽略

宋明樺指出，當身體產熱增加、環境溫度過高、散熱減少，調節體溫的任一環節出問題，就可能中暑；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕適逢暑假，許多家長帶孩子出遊，需多留意中暑發生。營養師宋明樺在臉書粉專「宋明樺營養師 生活。分享。雜記。」發文分享，中暑恐減少排汗，甚至「不出汗」令人難以察覺，若意識不清或昏迷，應採5步驟：移中暑者至陰涼處、增加腦部血液灌流、幫助散熱、補充水分、若未改善趕緊送醫救治。

宋明樺指出，其實任何年齡層都會中暑，但年長者與小孩更需避免與注意。當身體產熱增加、環境溫度過高、散熱減少，調節體溫的任一環節出問題，就可能中暑！中暑發生時，其實身體排汗會逐漸減少，甚至沒有出汗，更容易讓人忽略中暑發生；此時恐伴隨皮膚燥熱、心跳急促微弱、呼吸急促等症狀，嚴重者可能還會意識不清，甚至昏迷不醒，應盡快採取以下措施：

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1、將人移至陰涼通風處躺臥休息。

2、將雙腳抬高增加腦部血液灌流。

3、將衣物脫除、搧風，用濕冷毛巾擦拭、冰敷來幫助散熱。

4、若意識清楚，請補充水份或是運動飲料（方便即可）。

5、若情況沒改善盡速送醫。

她再次提醒，民眾夏日享受陽光的同時，須多加注意身體狀況與補充水份。

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