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健康網》坐著「報明牌」好神？ 醫：呼吸睡眠中止恐猝死

2024/08/14 19:44

醫師表示，男子「報明牌」並非有神佛之緣，而是病態性肥胖造成部分呼吸睡眠中止；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，男子「報明牌」並非有神佛之緣，而是病態性肥胖造成部分呼吸睡眠中止；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一位30歲男性會坐在沙發喃喃自語，講出一些號碼，家人聽到後去買彩券，還真的中過3次小獎，因此家人覺得他可能有「神佛之緣」，不料在某次儀式中，發現怎麼喊他都喊不醒，到醫院檢查才發現，「報明牌」是病態性肥胖造成部分呼吸睡眠中止，加上氣體交換有問題，若不改善可能有猝死風險，做完減重代謝手術後一年，肥胖併發症都有所改善，突然間喃喃自語的狀況也消失了。

敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在臉書專頁「外科陳榮堅醫師——不藏私的漸健美園地」發文指出，檢查結果顯示該男的BMI值50幾（國健署建議成人應維持在18.5-24之間），二氧化碳濃度高達60幾（正常人40以下，大概20-30左右），氧氣濃度也比正常人低，且在問診時，也發現他話說到一半會突然沒有意識，開始講一些奇怪的話。

陳榮堅表示，男子喃喃自語「報明牌」是由於呼吸道相對狹窄，心肺的換氣能力很差，導致二氧化碳濃度過高，才出現神志混亂的狀況。術後回診時，患者家屬提到，原以為兒子有神佛之緣，但開完刀後神力消失，是不是「神明不喜歡」，他安慰「健康才是最重要的」。

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