健康網》美白不只吃還要敷！ 中醫教做「薏仁面膜」快收

中醫師指出，薏仁粉富含維生素B和多種礦物質，自製面膜敷臉，有助均匀膚色和減少黑斑；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，一不小心就曬到「黑罵罵」，如何白回來中醫有法寶！意凡馬光中醫診所院長張慈福指出，想要美白，飲食上可多食具有清熱解毒、维生素C和抗氧化劑的食物；此外，也可自製美白薏仁面膜，薏仁粉富含維生素B和多種礦物質，有助於均匀膚色和減少黑斑，調和添加優格、檸檬汁、蜂蜜，還有去角質、保濕、滋潤等功效。

美白飲食與中藥調理

張慈福表示，中醫認為，膚色暗沉可能與身體内部的濕氣和熱氣有關。因此，建議多食用一些具有清熱和解毒作用的食物，如苦瓜、黄瓜、檸檬、綠茶等。此外，還可以適量攝入富含维生素C和抗氧化劑的食物，如番茄、橙子、草莓等，以促進皮膚的亮白和抗氧化作用。

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中醫師指出，膚色暗沉可能與身體内部的濕氣和熱氣有關，建議多食用一些具有清熱和解毒作用的食物，如黄瓜；圖為情境照。（圖取自freepik）

他指出，一些中藥材被認為具有美白作用，如白芷、白术、白茯苓等。可以通過泡水或煮湯的方式服用。不過，在使用中藥之前，最好諮詢中醫師或藥劑師的建議，以確定適合個人情況的藥材和劑量。

美白保濕薏仁面膜

除了飲食及中藥調理，張慈福說，夏日想要美白，還可以自製美白薏仁面膜，幫助改善肌膚的亮度和均匀膚色，方便又省荷包。

●材料：薏仁粉2湯匙、優格適量、蜂蜜1茶匙、檸檬汁1茶匙。

●步骤：

1.準備一個小碗，將薏仁粉倒入碗中。

2.慢慢地加入適量的優格，同时攪拌，直到形成均匀的糊状物質。

3.添加蜂蜜和檸檬汁，再次充分攪拌，確保所有成分充分混合在一起。

4.在清潔的臉部和頸部塗抹面膜，避開眼睛和嘴巴周圍的區域。

5.静置15-20分鐘，讓面膜在皮膚上乾燥。用溫水輕輕洗去面膜，然後用柔軟的毛巾輕拍乾淨。

張慈福表示，薏仁粉富含維生素B和多種礦物質，有助於均匀膚色和減少黑斑。優格中的乳酸可以幫助去除角質，檸檬汁含有維生素C，可以提亮膚色，而蜂蜜具有保濕和滋潤的效果。使用這個面膜每週一到兩次，可逐漸改善肌膚的亮度和均匀膚色。

自製美白薏仁面膜。（馬光中醫診所提供）

美白穴位與食補

另外，張慈福也分享美白穴位及食補枸杞薏米湯。

太陽穴：太陽穴位於眉骨和太陽窩之間。輕輕按壓太陽穴，可以促進血液循環，提亮膚色。

風池穴：風池穴位於頸部的兩側，與頸椎下方的凹陷處相對應。用指腹按壓風池穴，有助於紓解壓力，改善肌膚暗沉現象。

湧泉穴：湧泉穴位於足底部前三分之一處，可以在泡腳時按摩或用手指按壓。這個穴位被認為與體內能量相關，按壓可以促進血液循環，改善腳部疲勞，進而提亮膚色。

枸杞薏米湯：枸杞子和薏米都被認為具有美白功效，白茯苓有益氣養陰的作用，红棗可增加湯的甜味。

張慈福也提醒，如果是孕婦或正在哺乳期，應在諮詢醫生或中醫師的建議下食用中藥湯；某些中藥材料可能會對胎兒或嬰兒產生影響。

3穴道1食補幫助美白。（馬光中醫診所提供）

意凡馬光中醫診所院長張慈福。（馬光中醫診所提供）

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