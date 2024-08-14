自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 皮膚醫美

健康網》美白不只吃還要敷！ 中醫教做「薏仁面膜」快收

2024/08/14 21:49

中醫師指出，薏仁粉富含維生素B和多種礦物質，自製面膜敷臉，有助均匀膚色和減少黑斑；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，薏仁粉富含維生素B和多種礦物質，自製面膜敷臉，有助均匀膚色和減少黑斑；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕天氣炎熱，一不小心就曬到「黑罵罵」，如何白回來中醫有法寶！意凡馬光中醫診所院長張慈福指出，想要美白，飲食上可多食具有清熱解毒、维生素C和抗氧化劑的食物；此外，也可自製美白薏仁面膜，薏仁粉富含維生素B和多種礦物質，有助於均匀膚色和減少黑斑，調和添加優格、檸檬汁、蜂蜜，還有去角質、保濕、滋潤等功效。

美白飲食與中藥調理

張慈福表示，中醫認為，膚色暗沉可能與身體内部的濕氣和熱氣有關。因此，建議多食用一些具有清熱和解毒作用的食物，如苦瓜、黄瓜、檸檬、綠茶等。此外，還可以適量攝入富含维生素C和抗氧化劑的食物，如番茄、橙子、草莓等，以促進皮膚的亮白和抗氧化作用。

中醫師指出，膚色暗沉可能與身體内部的濕氣和熱氣有關，建議多食用一些具有清熱和解毒作用的食物，如黄瓜；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，膚色暗沉可能與身體内部的濕氣和熱氣有關，建議多食用一些具有清熱和解毒作用的食物，如黄瓜；圖為情境照。（圖取自freepik）

他指出，一些中藥材被認為具有美白作用，如白芷、白术、白茯苓等。可以通過泡水或煮湯的方式服用。不過，在使用中藥之前，最好諮詢中醫師或藥劑師的建議，以確定適合個人情況的藥材和劑量。

美白保濕薏仁面膜

除了飲食及中藥調理，張慈福說，夏日想要美白，還可以自製美白薏仁面膜，幫助改善肌膚的亮度和均匀膚色，方便又省荷包。

●材料：薏仁粉2湯匙、優格適量、蜂蜜1茶匙、檸檬汁1茶匙。
●步骤：
1.準備一個小碗，將薏仁粉倒入碗中。
2.慢慢地加入適量的優格，同时攪拌，直到形成均匀的糊状物質。
3.添加蜂蜜和檸檬汁，再次充分攪拌，確保所有成分充分混合在一起。
4.在清潔的臉部和頸部塗抹面膜，避開眼睛和嘴巴周圍的區域。
5.静置15-20分鐘，讓面膜在皮膚上乾燥。用溫水輕輕洗去面膜，然後用柔軟的毛巾輕拍乾淨。

張慈福表示，薏仁粉富含維生素B和多種礦物質，有助於均匀膚色和減少黑斑。優格中的乳酸可以幫助去除角質，檸檬汁含有維生素C，可以提亮膚色，而蜂蜜具有保濕和滋潤的效果。使用這個面膜每週一到兩次，可逐漸改善肌膚的亮度和均匀膚色。

自製美白薏仁面膜。（馬光中醫診所提供）

自製美白薏仁面膜。（馬光中醫診所提供）

美白穴位與食補

另外，張慈福也分享美白穴位及食補枸杞薏米湯。

太陽穴：太陽穴位於眉骨和太陽窩之間。輕輕按壓太陽穴，可以促進血液循環，提亮膚色。

風池穴：風池穴位於頸部的兩側，與頸椎下方的凹陷處相對應。用指腹按壓風池穴，有助於紓解壓力，改善肌膚暗沉現象。

湧泉穴：湧泉穴位於足底部前三分之一處，可以在泡腳時按摩或用手指按壓。這個穴位被認為與體內能量相關，按壓可以促進血液循環，改善腳部疲勞，進而提亮膚色。

枸杞薏米湯：枸杞子和薏米都被認為具有美白功效，白茯苓有益氣養陰的作用，红棗可增加湯的甜味。

張慈福也提醒，如果是孕婦或正在哺乳期，應在諮詢醫生或中醫師的建議下食用中藥湯；某些中藥材料可能會對胎兒或嬰兒產生影響。

3穴道1食補幫助美白。（馬光中醫診所提供）

3穴道1食補幫助美白。（馬光中醫診所提供）

意凡馬光中醫診所院長張慈福。（馬光中醫診所提供）

意凡馬光中醫診所院長張慈福。（馬光中醫診所提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中