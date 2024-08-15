健康網》適量燕麥降膽固醇 營養師示警「1族群」注意

營養師表示，燕麥屬澱粉，澱粉容易使三酸甘油脂變高，建議三酸甘油脂較高者，要注意燕麥食用量；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕燕麥是許多人早餐首選之一，吃完不僅有飽足感，還聽說能讓膽固醇下降？營養師邱世昕表示，燕麥確實有降低膽固醇效果，但也要看搭配食物種類，才不會出現越吃膽固醇越高的問題，想要降低膽固醇，應該是要將燕麥取代紅肉等才有效果。另外，也提醒，燕麥屬澱粉，澱粉容易使三酸甘油脂變高，建議三酸甘油脂較高者，要注意燕麥食用量。

邱世昕在臉書粉專「營養師教練 世昕」發影片分享，讀者詢問「為什麼爸媽吃燕麥後，膽固醇越來越高」；對此，他回覆，通常吃燕麥後，膽固醇應該會下降才對，因此進一步詢問早餐餐點，才發現原來讀者父母習慣吃培根蛋吐司，再搭配燕麥，那當然沒有用。想要降低膽固醇，應該是要將燕麥取代紅肉等，容易使膽固醇增加的食物，這樣才有效果。

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邱世昕強調，燕麥確實有降低膽固醇效果，但也要看原先吃的食物種類，才不會出現越吃膽固醇越高的問題。另外，若為三酸甘油脂較高者，也要注意燕麥食用量，因為燕麥屬澱粉，澱粉容易使三酸甘油脂變高，建議留意飯、麵、冬粉、麵包等澱粉食物的食用份量。

6大類食物具不同營養素 飲食均衡缺一不可

許多人也會透過燕麥片減肥；對此，國健署提醒，只依賴燕麥片減肥，容易導致飲食失衡，且燕麥是全穀根莖類，攝取過多也會容易肥胖，建議別過量，謹記飲食均衡原則，才不會減肥不成反傷身。

國健署補充，6大類食物提供人體不同必需營養素，缺一不可，也為國人制定每日飲食指南，建議每天早晚喝1杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆蛋魚肉1掌心、堅果種子1茶匙，讓身體更健康。

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