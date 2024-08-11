自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》養髮5要2不要！ 中醫揭4飲食減少掉髮 牛奶也上榜

2024/08/11 17:41

中醫師分享，攝取含蛋白質、鋅、鐵、維生素D等食物，有助於減少落髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師分享，攝取含蛋白質、鋅、鐵、維生素D等食物，有助於減少落髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人因為工作忙碌，加上飲食不均衡，生活作息又不正常，經常引起落髮問題。澄品中醫在臉書專頁發文分享，頭髮生長與氣血有關，氣血充足頭髮就會黑而茂密。中醫師也提供了「5要2不要」的養髮方法，以及「4種」頭髮所需的營養飲食，鼓勵國人攝取含蛋白質、鋅、鐵、維生素D等食物，幫助強健髮根、減少掉髮。

養髮5要

1.要適度紓壓放鬆身心：減少因為壓力造成掉髮。

2.要有充足睡眠：讓生長激素大量分泌，有助於毛髮生長及強化毛囊。

3.要保持每日運動習慣：讓血液循環有良好運作。

4.要經常按摩頭皮：可以活化頭皮及強化毛囊，增進頭皮健康。

5.要注意均衡飲食：飲食均衡外，還要適時補充營養素，並且少食辛辣、油炸食物。

養髮2不要

1.不要飲酒及抽菸：過度飲酒及抽菸會導致肝臟機能降低，間接引發掉髮。

2.不要頻繁染、燙髮：化學藥劑及燙髮的高溫，很容易讓頭皮受到傷害，若加上頻繁染、燙髮，會沒有時間恢復自我保護力。

養髮4️大飲食

●補充蛋白質：蛋白質不足，頭髮易乾燥，脆弱斷裂。可以攝取豆製品、魚肉、雞蛋、肉類等食物。

●補充鋅：鋅對人體的皮膚髮絲、生長發育都有影響，是人體不可或缺的重要營養素。可以攝取海鮮類、全穀類、堅果類等食物。

●補充鐵：缺鐵會導致血液帶氧量不足，頭髮無法獲得充足養分。可以攝取牛肉、豬肉、肝臟、牡蠣、深綠色蔬菜、黑芝麻等食物。

●補充維生素D：缺乏維生素D的人，頭髮可能會更脆弱、生長緩慢，且容易掉髮。可以攝取牛奶、黃豆粉等食物。

除了自我保健及補充營養等方法來減少掉髮情形外，中醫也提醒，不同的掉髮原因，有不同的治療方式，有任何落髮問題，都要諮詢專業醫師並及早治療，避免錯過最佳治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中