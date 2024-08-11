健康網》養髮5要2不要！ 中醫揭4飲食減少掉髮 牛奶也上榜

中醫師分享，攝取含蛋白質、鋅、鐵、維生素D等食物，有助於減少落髮；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人因為工作忙碌，加上飲食不均衡，生活作息又不正常，經常引起落髮問題。澄品中醫在臉書專頁發文分享，頭髮生長與氣血有關，氣血充足頭髮就會黑而茂密。中醫師也提供了「5要2不要」的養髮方法，以及「4種」頭髮所需的營養飲食，鼓勵國人攝取含蛋白質、鋅、鐵、維生素D等食物，幫助強健髮根、減少掉髮。

養髮5要

1.要適度紓壓放鬆身心：減少因為壓力造成掉髮。

請繼續往下閱讀...

2.要有充足睡眠：讓生長激素大量分泌，有助於毛髮生長及強化毛囊。

3.要保持每日運動習慣：讓血液循環有良好運作。

4.要經常按摩頭皮：可以活化頭皮及強化毛囊，增進頭皮健康。

5.要注意均衡飲食：飲食均衡外，還要適時補充營養素，並且少食辛辣、油炸食物。

養髮2不要

1.不要飲酒及抽菸：過度飲酒及抽菸會導致肝臟機能降低，間接引發掉髮。

2.不要頻繁染、燙髮：化學藥劑及燙髮的高溫，很容易讓頭皮受到傷害，若加上頻繁染、燙髮，會沒有時間恢復自我保護力。

養髮4️大飲食

●補充蛋白質：蛋白質不足，頭髮易乾燥，脆弱斷裂。可以攝取豆製品、魚肉、雞蛋、肉類等食物。

●補充鋅：鋅對人體的皮膚髮絲、生長發育都有影響，是人體不可或缺的重要營養素。可以攝取海鮮類、全穀類、堅果類等食物。

●補充鐵：缺鐵會導致血液帶氧量不足，頭髮無法獲得充足養分。可以攝取牛肉、豬肉、肝臟、牡蠣、深綠色蔬菜、黑芝麻等食物。

●補充維生素D：缺乏維生素D的人，頭髮可能會更脆弱、生長緩慢，且容易掉髮。可以攝取牛奶、黃豆粉等食物。

除了自我保健及補充營養等方法來減少掉髮情形外，中醫也提醒，不同的掉髮原因，有不同的治療方式，有任何落髮問題，都要諮詢專業醫師並及早治療，避免錯過最佳治療時機。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法