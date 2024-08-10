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健康網》咖啡混高蛋白粉增肌、抗疲勞 注意3原則更健康

2024/08/10 22:08

營養師表示，高蛋白奶昔常以蛋白粉加冷水、豆漿或牛奶沖泡，深受重訓、肌肉鍛鍊者喜愛；情境照。（圖取自photoAC）

營養師表示，高蛋白奶昔常以蛋白粉加冷水、豆漿或牛奶沖泡，深受重訓、肌肉鍛鍊者喜愛；情境照。（圖取自photoAC）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高蛋白奶昔一直是重訓、鍛鍊肌肉者愛用的飲料。營養師李婉萍指出，將大豆蛋白、乳清蛋白或膠原蛋白粉等蛋白粉產品混入咖啡飲用，可以同時得到蛋白質促進肌肉生長、修補運動後受損組織；咖啡因增加身體新陳代謝、對抗疲勞、減輕肌肉疼痛等好處。只要注意3原則：留意蛋白粉成分、限量攝取、咖啡因不過量，就能喝得健康。

李婉萍於臉書粉專「李婉萍營養師」發文指出，高蛋白奶昔常以蛋白粉加冷水、豆漿或牛奶沖泡，深受重訓、肌肉鍛鍊者喜愛。因補充蛋白質能促進肌肉的生長，也可以修補運動後受損的組織，同時比起碳水化合物或脂肪能提供更好的飽腹感。

而咖啡因對健身運動者亦可帶來一些積極的影響，包括：增加身體新陳代謝、減輕肌肉疼痛。再加上它是一種中樞神經興奮劑，所以能幫助提神、對抗疲勞、提升專注力並增加肌肉收縮的力量。

留意成分 適量飲用

李婉萍進一步說明，喝蛋白質咖啡時，應該注意的3原則：

留意蛋白粉成分：注意色素、甜味劑等。

限量攝取：每日攝取體重1.1克/公斤。

咖啡因不過量：成人每日攝取量300毫克為限。

女性增肌減脂 記得紅肉要吃夠

李婉萍分享，過往曾碰過一位熱衷於健身的年輕女孩，除了喝蛋白咖啡當成運動前後的營養補充，甚至正餐也吃高蛋白粉，導致豬、雞、牛肉等原型食物攝取過少，長期下來因缺乏鐵質，在某次重訓中因貧血而發生昏倒意外。

她提醒，因生理期關係，女性每個月都會流失鐵質，無論是為了減重或增肌減脂目的，還是要適量食用紅肉類，因它不只含有蛋白質，也是獲得鐵質最好的來源。

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