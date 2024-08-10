健康網》林郁婷拚摘金熬夜看！ 中醫推2茶飲養肝、不失聲

台灣拳擊選手林郁婷（紅衣）在巴黎奧運拳擊女子57公斤級4強賽擊敗土耳其選手，晉級金牌戰。（資料照）

林曉雲／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕全台集氣！「台灣拳后」林郁婷明（11日）凌晨3時30分將於巴黎奧運女子拳擊57公斤級金牌戰出賽。澄玥中醫診所中醫師徐碧韓在臉書粉專「澄玥中醫診所」發文提醒民眾，熬夜收看比賽，恐導致眼睛乾澀、皮膚粗糙，肝熱、心火旺盛，牙肉浮腫發炎、免疫力下降等，推薦飲用四花茶補氣養肝、潤喉茶緩解加油失聲，並可幫助退火。

補氣養肝四花茶 美容又通便

備料：金銀花3g、菊花6g、茉莉花6g、桂花6g、枸杞3g、決明子3g。

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功用：金銀花可清熱解毒、疏散風熱；菊花除了降火氣、清熱解毒、平肝明目還可以改善感冒、頭痛眩暈；茉莉花可以清熱解毒、安定提神，去除口氣、還能滋潤肌膚、養顏美容；桂花可以舒緩緊張情緒、養顏美白、養生潤肺，對改善口腔異味、牙周炎、皮膚乾裂有一定幫助。

枸杞有多種維生素，富含鈣、磷、鐵，可以降血壓、血糖跟血脂，補肝明目抗衰老的藥材，決明子清肝明目、通便還可抗發炎，好喝又補氣。

熬夜失聲潤喉茶 止咳化痰

備料：羅漢果1到3顆、菊花6g、甘草3g、薄荷3g、陳皮3g、金銀花3g。

功用：羅漢果可以止咳潤肺，又稱為甜味素，常作為肥胖者和糖尿病患者的代用糖，用量可依個人喜好斟酌，再加上菊花、薄荷等，適合熬夜應酬的人，緩解口乾舌燥症狀，止咳化痰又潤喉，但藥材偏寒性，體質偏寒的人須注意要適量飲用。

中醫師指出，潤喉茶中的羅漢果可以止咳潤肺，適合熬夜應酬的人，緩解口乾舌燥症狀，止咳化痰又潤喉；示意圖。（資料照）

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