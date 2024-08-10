健康網》吸收太好害你胖？ 中醫：錯！消化不良才是禍首

中醫師指出，脾胃虛寒的人，愛喝冷飲甜食又久坐少動，導致消化功能不佳，進而腹脹、便秘、腹部脂肪堆積；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕過重增加糖尿病和高血壓的風險，國人10大死因中有8項都與肥胖相關。民權馬光中醫診所醫師楊立暐指出，中醫看肥胖可以分為三大類：脾胃虛寒、情志不舒及胃火燥熱。其中脾胃虛寒的人，愛喝冷飲甜食又久坐少動，導致消化功能不佳，運化水濕功能受阻，進而腹脹、便秘、腹部脂肪堆積。

肥胖可以分為三大類

楊立暐表示，在中醫的觀點下，肥胖可以分為以下三大類：

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脾胃虛寒：脾胃在中醫理論主要負責消化功能，當喜喝冷飲、甜食，又缺乏運動，特別是辦公室工作久坐少動的生活習慣，就會導致脾胃消化功能不佳。容易導致吃進去的食物在腸胃道停留過久，進而發生腹脹、便秘、腹部脂肪明顯堆積等表現。

情志不舒：現代人生活壓力大，經常會導致心理影響生理的功能，在中醫理論，這樣的表現稱為情志不舒，除了會導致壓力性暴食，吃進更多不需要的熱量以外，情志不舒更會影響到肝氣甚至是全身的氣機通暢，當人體局部氣機不暢，就容易在該處發生代謝廢物堆積，除了導致該處肥胖，更會導致筋骨痠痛緊繃等症狀，特別是肩頸、上背部最容易發生這類症狀。

胃火燥熱：飲食西化導致口味多重口味，經常吃高油高熱量食物，會引起胃火燥熱上炎，除了引起口乾、便秘、面部背部容易出油，好發青春痘等症狀，更會讓人更容易感到飢餓，經常除了三餐大量進食以外，餐間的點心也一點不少，長時間下來，吃進的熱量都變成了脂肪堆積。

中醫師指出，經常吃高油高熱量食物，會引起胃火燥熱上炎，除了引起口乾、便秘、面部背部容易出油，好發青春痘等症狀；圖為情境照。（圖取自photoAC）

消化不良反而容易造成肥胖

一般人認為消化功能太好才會導致肥胖，為什麼在中醫的觀點中，反而是消化功能不佳的「脾胃虛弱」群體容易肥胖呢？楊立暐說明，主要原因在於脾胃在人體中有運化水濕的功能，當脾胃功能不佳時，水濕無法順利離開人體，進而積聚在體內形成肥胖。因此，減重的第一步就是消除體內可能存在的「水濕」。

利濕消水腫穴位。（馬光中醫診所提供）

他表示，中醫治療通過針灸促進局部氣血循環，加速水濕代謝，同時搭配利濕健脾的中藥，如荷葉、蒼朮、陳皮、茯苓、山楂等，從根本上避免水濕的堆積。另外， 也可透過按摩足三里穴、豐隆穴來調理脾胃除濕。

除了中醫治療外，楊立暐也提醒維持每日的適量運動，不僅可以幫助控制體重，還能提升心肺功能、增強體力，對於全身的健康有著積極的作用。此外，定期的身體檢查也是重要的，及早發現潛在的健康問題，有助於進行有效的治療。

民權馬光中醫診所醫師楊立暐。（馬光中醫診所提供）

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