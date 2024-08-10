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健康網》用「米」做冰淇淋！ 農糧署教做 簡單健康又美味
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕你吃過「米」做的冰淇淋嗎？農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享米冰淇淋的製作方法，先將蓬萊米穀粉、大杯鮮乳及糖混合加熱，再等攪拌至濃稠，沸騰冒泡時關火，最後冷凍約4小時即可享用。
農糧署指出，用蓬萊米粉來做，省時又方便！稉米（蓬萊米） 具光澤、富有彈性，澱粉含量在15%〜20%之間。煮熟後澱粉糊化會形成濃稠狀，與牛奶混合後攪打混入空氣，可形成冰淇淋的綿密口感，帶獨特米香、健康少負擔。
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簡單做米冰淇淋3步驟
準備材料：硬米（蓬萊米）米穀粉45克、全脂鮮乳大杯260克/小杯190克、糖40克。
1.混合加熱：米穀粉、大杯鮮乳及糖混合，倒入鍋中小火加熱。
2.攪拌煮滾：攪拌至濃稠，沸騰冒泡後關火。再將小杯鮮乳分次倒入鍋中攪拌。
3.打勻冷凍：冷卻後以調理棒打勻，盛裝冷凍約4小時即可享用。
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