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健康網》6飲食吃出白嫩肌！ 中醫推薏仁、紅棗

2024/08/10 16:54

中醫師指出，紅棗味甘、性溫，能補氣養血、調理脾胃、幫助睡眠，促進血液循環，消除水腫，改善膚色、減少黑斑，使皮膚更加紅潤透亮；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師指出，紅棗味甘、性溫，能補氣養血、調理脾胃、幫助睡眠，促進血液循環，消除水腫，改善膚色、減少黑斑，使皮膚更加紅潤透亮；示意圖。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「日頭赤炎炎」，若想要肌膚美白不變黑，除了做好防曬、保養，飲食也很重要。芙曦中醫診所院長王心眉整理6種美白飲食，包含：藍莓番茄薏仁紅棗柑橘類如檸檬、柳橙、橘子，以及深綠色蔬菜像是菠菜、空心菜、地瓜葉，透過攝取天然食物就可以讓皮膚美白水潤。

王心眉於臉書粉專「王心眉醫師」發文指出，俗話說一白遮三醜，不少人都追求白皙的肌膚，但夏天太陽好大，皮膚好容易曬黑，特別整理出6種可以美白的食物，炎炎夏日也可以擁有透亮白皙的皮膚。

●柑橘類：檸檬、柳橙、橘子等。富含維他命C與抗氧化的好物，除了可以減少黑色素生成外，還有豐富的果膠，補充膠原蛋白，讓皮膚更加彈性與亮白。

●藍莓：藍莓富含抗氧化劑，花青素和維生素C，能夠中和自由基，減少皮膚損傷、改善膚色，也能促進皮膚的新陳代謝，使皮膚更加白皙年輕。

●番茄：番茄富含維他命C，不僅是保養皮膚，其中番茄的番茄紅素有抗氧化效果，也是保養肌膚的一大關鍵，可以防止紫外線造成的皮膚黑斑和色素沉澱。

●深綠色蔬菜：菠菜、空心菜、地瓜葉、花椰菜等。含維生素C、E，以及各種抗氧化劑。抑制黑色素生成，提升皮膚亮度，保護皮膚免受環境傷害，維持皮膚含水量與平滑。富含葉酸及鐵，能夠促進紅血球生成，使氣血充盈，膚色白裡透紅。

●薏仁：薏仁甘淡微寒，性偏寒涼，能調理脾胃水濕，幫助消水腫、降血糖，假如臉部易浮腫、下肢濕氣重，薏仁能消除濕邪，使暗沉的肌膚氣血充盈，恢復光澤彈潤的透亮色澤。

●紅棗：紅棗味甘、性溫，能補氣養血、調理脾胃、幫助睡眠，促進血液循環，消除水腫，改善膚色、減少黑斑，使皮膚更加紅潤透亮。

王心眉提醒，保養肌膚除了食用對皮膚有益的食物外，最重要的是要有充足睡眠、規律作息、飲食均衡並搭配適當的運動，才能擁有吸睛的美白皮膚。

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