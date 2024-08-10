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健康網》「嘉明」變色就醫 取精堅持真人實戰 醫曝患者苦衷

2024/08/10 21:16

醫師指出，精液檢查要禁慾3-5天，留到精液內半小時送檢。如果是精液的細菌培養分析，則不用趕在半小時內；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

醫師指出，精液檢查要禁慾3-5天，留到精液內半小時送檢。如果是精液的細菌培養分析，則不用趕在半小時內；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕一名30幾歲的男子，因為最近射精黃黃的，雖說不會痛，但還緊張得趕緊就醫，醫師建議做精液檢查及細菌培養，未料，患者為難地表示，無法靠自己發射，另一半用手、嘴巴、其他辦法也都沒用，只能真人實戰，而且不戴套才行，能否最後關頭拔出來再將精液裝進罐子。醫師解釋，這樣檢體就被污染了，培養出來的細菌，不知是來自精液，還是對方分泌物的細菌，建議用超薄的套子，或是用飛機杯試看看。

呂謹亨在臉書專頁「泌尿科呂謹亨醫師 - 大亨醫師」發文分享個案指出，患者性功能、射精、解尿、肛門指診、學理檢查等都正常，超音波檢查，有輕微的攝護腺鈣化，推測可能是感染造成的精液顏色變深。

精液感染別拖 恐致不孕

他說，曾有醫學研究指出，約有40%不孕症的老公，儘管精液看起來是半透明健康的顏色，經過細菌培養，還是有精液感染的問題。例如：一些容易造成泌尿道感染的細菌，甚至是淋病，如果沒有及時治療，拖到後期，男女都有可能造成不孕！

為了怕症狀變嚴重，也怕日後影響懷孕的問題。經過討論，決定先做精液檢查以及精液的細菌培養。看是否有感染、是哪種細菌或是有其他問題。再對症下藥，解決病痛。

如何取精做精液檢查？呂謹亨說明，精液檢查分析，要禁慾3-5天，而且留到精液內半小時送檢。如果是精液的細菌培養分析，就不用趕在半小時內。至於患者無法自射，真的是第一次遇到這種問題，因為一般患者都是在真人實戰時沒有辦法發射，自己來才有辦法，醫學上叫：遲射。

精液顏色代表的問題

呂謹亨也解析精液顏色代表的問題，常見有白、黃、紅三種顏色：

1.半透明、乳白色：正常的精液大多呈現半透明、乳白色、灰白色，如果久未射精，可能會偏淡黃色，都是正常的。

2.黃色、黃綠色：可能代表生殖系統有感染、發炎。睪丸副睪丸、輸精管、攝護腺、儲精囊或泌尿道發炎，都有可能。尤其是如果有伴隨著疼痛或灼熱感，要及早就診。黃綠色或草綠色，甚至要小心感染淋病。

3.紅色、暗紅色、棕黑色：可能是攝護腺或儲精囊發炎出血，也可能是腫瘤或結石侵犯穿透血管，「把血管咬破磨破」所致，建議及早就醫。

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