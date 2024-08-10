健康網》戒菸後平均變胖4到5公斤！ 醫教4招應對

醫師指出，吸菸可能增加心血管疾病、呼吸系統疾病、糖尿病、中風及癌症等風險，遠比體重增加更具威脅；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕戒菸之後可能讓你發胖！好日子診所醫師陳勇仁指出，這並非江湖謠言，確實有可能發生。國外研究就指出，戒菸後體重平均會增加約4到5公斤；然而，吸菸可能引起心血管疾病、呼吸系統疾病、糖尿病、中風及癌症等風險，遠比體重增加更具威脅。面對戒菸發胖，建議做到飲食健康、規律運動、找到替代抽菸的事、尋求專業指導4點來應對。

尼古丁會降低食慾 健康危害多

陳勇仁於臉書粉專「好日子診所」發文指出，該研究刊登於《英國醫學期刊》，發現未經治療戒菸或使用藥物輔助戒菸12個月後，體重變化很大，大約16%的戒菸者體重減輕，13%的戒菸者體重增加超過10公斤。但總體而言，體重平均會增加4到5公斤，且大部分體重增加發生在戒菸後3個月內。

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他表示，吸菸的背後有許多健康隱患。尼古丁這個有害物質是菸的主要成分，有抑制食慾和刺激興奮的作用；因此，吸菸者常常會感到食慾下降，從而攝取較少的食物，導致體重減輕。

然而，吸菸會對身體健康產生一系列嚴重的負面影響。是引起心血管疾病、肺癌、氣喘、慢性阻塞性肺病（COPD）和其他呼吸系統疾病的主要原因。此外，吸菸還會增加糖尿病、中風和多種癌症的風險。這些健康問題遠比體重增加更具威脅。因此，雖然吸菸可能導致體重減輕，但其健康危害遠遠超過潛在的減重效益。

陳勇仁說，當一個人決定戒菸，身體少了尼古丁的刺激，新陳代謝可能會暫時下降，食慾增加。戒菸後，味覺和嗅覺會逐漸恢復，食物變得美味，這也會促使人們攝取更多的食物。如果又繼續吃著高熱量、高加工的食物，這些因素共同作用，可能導致短期內體重增加。

醫師提醒，戒菸後，記得尋找其他事來做，例如聽音樂就是很好的方式；情境照。（圖取自freepik）

規律運動、均衡飲食 找方法替代菸

●健康飲食：戒菸之後，味覺會回復，請試著感覺看看，吃到原型食物時舌尖上的細微變化。

簡單的料理方式，蒸、煮、烤，不需過多的糖、油也能有好滋味。

●規律運動：戒菸之後，體力和肺活量會變好。可以試著從事低強度或中等強度運動，如快走、跑步、游泳或騎自行車，有助於保持新陳代謝率。即使之前沒有運動習慣，3個月後也能發現自己能輕鬆完成更長時間的運動。

●找到替代抽菸的事：戒菸後，記得尋找能取代抽菸的事來做。例如喝水、咀嚼無糖口香糖、做深呼吸練習。或是嘗試做一些抒解壓力的活動，例如打坐、瑜伽、打電動、看電影、聽音樂等。還有避免用食物來緩解壓力。

●專業指導：如果戒菸後發胖了，也別灰心，可以尋求專業人士的諮詢協助，找出發胖的原因，用健康的方式瘦下來。

陳勇仁表示，戒菸後體重增加是一個可以管理的現象。通過採取健康的生活方式，包括均衡飲食、規律運動和行為替代，可以有效管理體重，並享受戒菸帶給健康的益處。我們不應該因為擔心體重增加而放棄戒菸，因為戒菸的好處太多了。戒菸之後發胖，就跟減重中發生的很多事情一樣，就算胖了，之後可以瘦回來。

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