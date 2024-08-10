健康網》痛風石要開刀嗎？ 醫：「這」情況考慮手術清除

醫師指出，手術清除痛風石是治標不治本，尿酸鹽結晶會持續累積在體內，因此控制好血中尿酸值，才是根本之道；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕當體內尿酸長期過高，就會累積產生痛風石，急性發作時，痛起來要人命，能否開刀取石一勞永逸呢？林口長庚風濕過敏免疫科醫師在臉書發文指出，痛風石可以透過藥物慢慢除去，若是痛風石已經導致關節破壞變形、關節活動受限、或壓迫到神經等，可考慮手術清除。不過尿酸鹽結晶還是會持續累積，控制好血中尿酸值才能治本。

痛風石不僅在關節 也可能沉積在內臟

醫師表示，痛風石是由於尿酸鹽結晶推積所形成，而痛風石最常發生在大腳趾，膝蓋、腳踝、手指、耳廓也是常發生的部位。

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痛風石如果突破重圍劃破皮膚，很容易細菌感染，造成更嚴重的後果。除了關節外，尿酸鹽結晶也可能會沉積在內臟器官，進而影響臟器的功能。

醫師指出，其實透過藥物治療，能使痛風石慢慢消失，消除痛風石可以不必開刀，若痛風石已經導致關節破壞變形、關節活動受限、或壓迫到神經等，經由醫師評估，可考慮藉由手術清除痛風石。但手術清除痛風石是治標不治本，尿酸鹽結晶會持續累積在體內，因此控制好血中尿酸值，才是根本之道。

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