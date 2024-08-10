健康網》養好腸道菌叢少憂鬱 研究：補充2類益生菌實證有效

醫師指出，補充乳酸菌，優化免疫反應及促進益菌菌叢平衡，並能提升抗壓、降低焦慮感；情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據衛生福利部統計，台灣約200萬人罹患憂鬱症，不僅影響到身心健康，還會影響日常生活。醫師鄭泓志指出，有研究發現，情緒狀態與腸道細菌息息相關。在特定論文中，特別提到攝取乳酸菌（Lactobacillus）、比菲德氏菌（Bifidobacterium）兩類細菌，在實證醫學上能讓憂鬱獲得更好的控制，是更健康又更深入的改善方式。

桃園鴻林診所腸胃科醫師鄭泓志在臉書粉專「你的腸胃科醫師 鄭泓志 內科 慢性病」發文指出，憂鬱症治療的過程相當漫長，可能需要至少1到2年的時間逐步改善，患者需要一邊與情緒共生、一邊忍耐藥物副作用。

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他指出，憂鬱症不只受到環境、基因、心情、身體等多種方面影響，其實腸道健康也扮演著重要的角色。

「腸」保健康 3關鍵改善憂鬱症

「情緒狀態」跟「腸道細菌」的關係乍看之下似乎並無關係。鄭泓志表示，其實兩者關聯相當密切。2023年，發表在《細胞感染微生物學最前線》（Frontiers in Cellular and Infection Microbiology）期刊的一篇統合性分析研究，回溯了上百篇近年所發表關於腸道與憂鬱症的關係，歸理出了幾個腸道益生菌會影響到憂鬱症的關鍵：

●製造血清素：血清素是大腦內能讓心情愉悅的重要激素，而部分的腸道益生菌會製造血清素相關物質，進而能夠促使心情愉悅，不讓憂鬱症纏身。

●製造短鏈脂肪酸（SCFAs）：短鏈脂肪酸被證實能夠刺激腸泌素（GLP-1）的分泌，而腸泌素是能避免神經處於慢性發炎的重要激素，讓慢性疼痛、慢性憂鬱獲得更好的控制。

●增加腦源性神經營養因子（BDNFs）：這類的物質是大腦內維持正常傳訊的重要因子，而益菌群代謝出的產物「後生元」（postbiotics），如維生素、有機酸、胺基酸、胜肽、酵素等，而這些物質，被證實會增加大腦中BDNF的濃度，進而改善壓力調節中樞下視丘-腦下垂體-腎上腺軸（HPA軸）的平衡，增強抗壓性。

醫師表示，想改善體內的情緒荷爾蒙平衡，多補充益生菌、養好腸道內的迷你小夥伴，是更健康又更深入的有效改善方式；情境照。（圖取自photoAC）

乳酸菌、比菲德氏菌 抗憂鬱好幫手

鄭泓志說明，憂鬱症，是複雜生理機轉所導致的綜合性身體健康問題，不僅只是憂鬱，個案還往往會伴隨焦慮、食慾降低、精神低靡、以及睡眠障礙等，而在該篇論文中，還特別提到2類細菌，在實證醫學上能讓憂鬱獲得更好的控制。

●乳酸菌：乳酸菌是目前最常見、廣泛加入人類食品的益生菌之一，是人類口腔、腸道、陰道中健康微生物群的益生菌之一，能優化免疫反應及促進益菌菌叢平衡。

當腸道內乳酸菌增加，其代謝物可以改變幫助情緒穩定的GABA（γ-氨基丁酸）神經受體的表現量，而乳酸菌代謝產物的短鏈脂肪酸（SCFAs），也被證實能降低慢性發炎疼痛，此外該篇論文也指出，使用乳酸菌能增加大腦腦源性神經營養因子（BDNFs）的濃度，能提升抗壓、降低焦慮感。

●比菲德氏菌：比菲德氏菌又稱雙歧桿菌，也是食品常用益生菌，廣泛存在於人類和動物消化道中，可以抑制有害細菌的增殖，改善黏膜屏障的功能，並抵抗病原體。

不同於乳酸桿菌，比菲德氏菌是能直接製造GABA的益生菌，比菲德氏菌能在腸道內將麩胺酸（Glutamate）轉化成為GABA，同時能促使腸道分泌色胺酸（5-HTP），以及降低身體發炎因子的產生，協助幫助調降皮質醇濃度及找回HPA軸的穩定性，使身體面對壓力時不再激素失控。

鄭泓志提醒，身體的許多作用機轉其實都是互相牽連的，腸道的健康度遠比我們所想的更加重要，想改善體內的情緒荷爾蒙平衡，除了藥物之外，健康飲食、多補充益生菌、養好腸道內的迷你小夥伴，是更健康又更深入的有效改善方式。

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