男大生陰莖長「神秘串珠」 醫揭驚人真相

朱朗軒說明，有男大生的陰莖長出許多不明小肉瘤，抽血檢查確診感染愛滋病。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中一名23歲男大生，一個月前發現陰莖長出不明小肉瘤，不痛不癢，卻越長越多，就醫抽血檢查發現感染愛滋病，台中醫院泌尿科主任朱朗軒指出，上月就碰到3名20、30歲男性因泌尿道感染等症狀就醫，其中2人確診感染愛滋等性病。

朱朗軒指出，這名男大生在上個月初就醫時自述在陰莖長了很多不痛不癢小肉瘤，懷疑得皮膚病，但他一看肉瘤的症狀並不單純，詢問對方有沒有性行為被感染的可能性，男大生也坦言有可能，進一步抽血檢查確診是愛滋病，接受治療。

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另2名患者分別為21歲男性有陰囊潰瘍，檢查確診感染愛滋病及梅毒，以及27歲男性尿道有分泌物、發炎，檢查後是泌尿道感染。

朱朗軒表示，門診常見性病包括淋病、菜花、梅毒及愛滋，通常愛滋病患者因免疫力低下，常會合併其他性病，提醒一旦發現有尿道炎、尿道出現不明分泌物、排尿時疼痛、生殖器上出現不明潰瘍、或身體皮膚出現肉瘤等症狀，應尋求專科醫師就診，並抽血檢查，釐清疾病，才能及早發現並治療。

朱郎軒提醒，七夕情人節過後，門診感染性病就醫患者增加，性病經由血液、精液及陰道分泌液傳播，阻絕性病傳播最簡單的方法就是使用保險套，但除生殖器接觸感染，口交也可能感染口腔菜花、淋病性結膜炎、喉頭梅毒，針對愛滋病預防，目前有事前藥與事後藥預防，需要自費服用且需經醫師評估，但該藥無法預防淋病、梅毒等其他性病。

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