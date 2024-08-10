健康網》牙齒不矯正 當心蛀牙、口臭、牙周病上門

醫師指出，擁擠或錯位的牙齒很難徹底清潔，這會導致牙菌斑和牙垢的積聚。長期除了可能有口臭的問題，也更容易蛀牙；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕牙齒不矯正會怎樣？小心蛀牙、口臭、牙周病找上門！恆悅美學牙醫師蔡雅藍在粉專「你的好閨蜜 蔡雅藍醫師｜恆悅美學牙醫」表示，錯位或擁擠的牙齒可能會出現4種問題，包括：咬合問題、牙周病風險增加、影響發音、自信心受損。

●咬合問題：沒有矯正的牙齒通常會導致咬合不正，這可能會導致咀嚼困難，進而影響消化系統。咬合不正還會增加牙齒磨損的風險，因為某些牙齒會承受過多的壓力。這種壓力可能導致牙齒破裂或磨損，增加牙齒敏感和疼痛的風險。

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●牙周病風險增加：擁擠或錯位的牙齒很難徹底清潔，這會導致牙菌斑和牙垢的積聚。長期如此，除了可能有口臭的問題，當然也更容易蛀牙，甚至還會增加牙齦炎和牙周病的風險。牙周病不僅會影響牙齦和牙齒，還可能影響全身健康，如增加心血管疾病的風險 。

●影響發音：錯位的牙齒可能會影響語音的清晰度，特別是發音時需要用到牙齒的位置。如果牙齒排列不整齊，可能會導致一些音節發不清楚，影響學長。這對兒童和青少年的影響尤為顯著，很多孩子就可能因為話說不清楚，在學習及表達上會有一些狀況出現。

●自信心受損：美觀也是矯正牙齒的一個重要原因。錯位或擁擠的牙齒，可能會影響笑容的美觀，從而影響個人的自信心。自信心不足，可能會影響社交互動、職業發展和整體生活品質。甚至有研究表明，擁有一個自信的笑容，可以提升自我形象，和他人對自己的評價 。

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