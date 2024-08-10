奧運拳賽性別爭議 染色體XY≠男性 醫曝4原因力挺林郁婷

捲入性別爭議風波的林郁婷不理會外界風雨，在7日四強賽壓制對手，並將在10日進行金牌戰（台灣時間11日凌晨3時30分）。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「台灣拳后」林郁婷出征巴黎奧運，卻與阿爾及利亞拳擊女將凱莉芙（Imane Khelif）受到性別爭議攻擊，稱2人染色體有問題。林口長庚醫院新陳代謝暨內分泌科醫師許哲綸表示，擁有XY染色體，其實不絕對等於是男性，並指出帶有XY染色體成為女性4原因，包括：Y染色體沒有SRY基因、SRY下游基因異常、睪丸發育不良或雄性素分泌異常、身體對雄性素反應不佳。

許哲綸在臉書粉專「許哲綸醫師：新陳代謝，內分泌」發文說明，這幾天國際拳總拿台灣選手的性別大做文章，除了拿不出檢驗報告的抹黑，該組織妄用XY來論斷性別，更是無視科學的行為，因為有XY染色體，其實不絕對等於是男性。

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Ｙ染色體形成男性進程

●雄性化隊長SRY基因：在沒有Y染色體的介入下，胚胎原是預設往女性發展的，而Y染色體之所以能決定男性性別，是在於上面一段關鍵的基因SRY，然而SRY基因就像雄性化的隊長，會啟動後續的下游基因，讓胚胎往男性的外觀分化。

●睪丸細胞發育：在SRY隊長引導下，許多後續的基因啟動，讓睪丸的組織細胞在腹腔內形成，這些細胞主要為分泌雄性激素的萊氏細胞（Leydig cell）和製造精子的支持細胞（Sertoli cell）。

●分泌雄性素：成熟的睪丸細胞會分泌雄性素與AMH等荷爾蒙，這些荷爾蒙會刺激胎內未分化的生殖系統，一邊抑制女性生殖系統發育，一邊促進男性特徵的發育。

●外生殖器形成：在各種荷爾蒙作用下，男性外生殖器才能發育完成，而最終睪丸被引導下降到陰囊，長成我們所知的「男孩」樣貌。

帶有XY染色體成為女性的原因，他指出，從染色體到男性外觀的步驟非常複雜，而這串過程只要有地方出現變異，就可能影響雄性化的過程，而讓胎兒表現成女性。

帶有XY染色體成為女性4原因

●Y染色體沒有SRY基因：有些情況下，Y染色體可能缺乏SRY基因，或是SRY基因發生異常，使雄性化無法開啟，胚胎就會朝女性方向發育。

●SRY下游基因異常：即使SRY基因隊長存在，如果幫隊長辦事的基因如SOX9基因等發生異常，也會阻礙雄性化，使胚胎往女性分化。

●睪丸發育不良或雄性素分泌異常：睪丸細胞分泌雄性素的過程也可能出問題。像是LH受體基因突變，會導致萊氏細胞無法接受上游刺激訊號或是雄激素的代謝過程激素缺乏，如5α-Reductase，也會導致雄性素濃度不足，影響性別發育。

●身體對雄性素反應不佳：若雄性素分泌都正常，身體也可能對雄性激素無反應，這被稱為雄激素不敏感綜合症（Androgen Insensitivity Syndrome）。這種情況下，就算睪丸發育正常，外生殖器仍可能朝女性方向發育。

許哲綸表示，無論生理或心理，性別發育都是一個複雜且多層次的過程，並非單純的XY染色體能夠決定的。

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