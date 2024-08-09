健康網》聽損增失智風險2至5倍 醫教2招及早預防

醫師引述研究指出，使用助聽器的人在社交互動、認知功能方面均有所改善。助聽器的使用有助於減少社交孤立，從而降低失智症的風險；情境照。（圖取自freepik）



羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕年紀大了，聽力漸漸退化，只覺得是正常老化就置之不理？小心失智症找上門！輔大醫院耳鼻喉科醫師胡皓淳指出，有研究發現，聽力損失的人罹患失智症風險是正常者2至5倍，隨著退化程度加重，失智風險也增加。預防上，建議做定期聽力檢查，及早預防；或是使用助聽器，改善聽力，減少社交孤立，從而減少失智危機。

胡皓淳在臉書專頁「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」發文表示，多項研究已經證實，聽力退化與認知功能下降和失智症風險增加有直接關聯；一項研究發現，聽力損失的人，罹患失智症風險是聽力正常者的2至5倍。並指出，聽力每下降10分貝，失智症的風險就增加約20%。這意味著，隨著聽力退化程度的加重，失智症的風險也相應增加。

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胡皓淳表示，聽力退化與失智症之間的具體機制尚未完全明確，但有幾種可能：

●社交隔離：聽力退化可能導致交流困難，進而引發社交孤立，社交孤立是認知功能下降的已知風險因素。

●認知負荷增加：聽力退化會增加大腦處理聲音的負荷，從而減少大腦處理其他認知任務的能力，導致認知功能下降。

●共同的病理機制：聽力退化和失智症可能有共同的生物學基礎，例如神經退行性疾病。

胡皓淳說，預防上會建議中老年人定期進行聽力檢查，及早發現並處理聽力退化問題。透過聽力檢查，可以了解自己的聽力狀況，並在需要時採取適當的干預措施。

也可以使用助聽器，作為有效補救措施，幫助聽力退化的人改善聽力，提高生活品質。研究表明，使用助聽器的人在社交互動、認知功能方面均有所改善。助聽器的使用有助於減少社交孤立，從而降低失智症的風險。

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