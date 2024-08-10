健康網》「隱形炸彈」高血脂 營養師曝6招預防

預防高血脂，營養師建議要規律的運動，有氧、無氧運動或高強度間歇運動都可以幫助代謝；圖為情境照。（圖取自shutterstock）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕高血脂是血管中的隱形炸彈，除增加心臟病和腦中風風險，若未控制甚至可能引發猝死危機，然而血脂異常沒有明顯不適感，往往被忽視。營養師彭逸珊指出，6招預防高血脂，包括：高纖蔬果、避免油炸物、適量碳水、規律運動、戒菸戒酒、定期篩檢。

彭逸珊在臉書專頁「愛健康營養師 珊珊」發文分享，高血脂是個男性盛行率高於女性的疾病，然而高血糖、高血壓、高血脂俗稱三高，因為飲食和生活習慣不佳，或是遺傳、疾病導致的問題，會使將來得到心血管疾病的風險倍增。

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她表示，根據國民營養健康狀況變遷調查顯示，18歲以上成人每4人就有1人有高血脂，代表這個問題其實離你不遠，也並非老年人才會罹病，建議大家一定要定期篩檢。

為什麼會有高血脂？她表示，可能與家族遺傳、澱粉、油脂攝取過多、過重、肥胖、抽菸、喝酒有關。

6招預防高血脂

●高纖蔬果：水溶性纖維可以幫助膽固醇排出，可多吃藻類、菇類食物。

●避免油炸物：減少油脂與反式脂肪攝取。

●適量碳水：過多醣份是造成三酸甘油脂飆高的原因之一，建議每日攝取適量水果、澱粉並避免手搖飲、甜點。

●規律運動：有氧、無氧運動或高強度間歇運動都可以幫助代謝，建議每週安排至少150分鐘以上的運動時間。

●戒菸戒酒：抽菸會影響血管健康、過度飲酒易造成三酸甘油脂飆升。

●定期篩檢：定期健康檢查才能驗出是否有高血脂狀況，提早發現提早介入改善。

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