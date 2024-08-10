健康網》七夕送禮要「巧」選！ 黑巧克力不甜竟最胖

醫師指出，純度越高的巧克力，可可脂含量高，因此熱量反而會較高；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕今（10）日是七夕情人節，許多人會送巧克力，該怎麼挑才熱量不爆表還顧健康？醫師許書華比較5款常見巧克力熱量，令人意外的是，不甜的黑巧克力熱量竟最高。她解釋，純度越高的巧克力，可可脂含量高，因此熱量反而較高；而營養師高敏敏則提醒，70%以上黑巧克力添加糖較少，具可可多酚、類黃酮等營養素，好處多多，只要適量吃就沒問題。

書心健康管理診所院長許書華在臉書專頁「書心健康管理診所」發文分享85%黑巧克力、榛果巧克力、牛奶巧克力、白巧克力、生巧克力熱量圖鑑。以每100公克計算，榛果巧克力592大卡（見下圖），熱量緊隨黑巧克力後，排名第2。而牛奶巧克力具568大卡，排名第3。

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許書華分享常見巧克力熱量圖鑑。（圖擷取自臉書「書心健康管理診所」）

適量巧克力+均衡飲食 有助瘦身

許書華表示，巧克力每日建議食用量20到35g（約2到3片），建議在餐前20分鐘和餐後5分鐘食用；可可有抗氧化及減少脂肪酸合成，適當的巧克力搭配均衡飲食，也能成為減肥期的輔助者。

雖然黑巧克力熱量不低，不過營養師高敏敏在她的臉書粉專「高敏敏 營養師」指出，其實70%以上黑巧克力的糖添加的比較少，可可多酚能保持身體循環力，而且其中還有咖啡因和類黃酮、可可鹼。前者增加大腦血流量，後者協助調節情緒，所以適量享用是沒問題的。

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