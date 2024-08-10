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健康網》「四破魚」是什麼？ 漁業署揭密：煮熟後成4半
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕「四破魚」究竟是什麼魚？農業部漁業署在臉書發文分享，立秋時節的代表性旬魚之一，是俗稱「四破」的藍圓鰺，因煮熟後魚身易分成4半，故得此名。漁業署也特別介紹同為鰺科的赤尾仔（無斑圓鰺）、長身圓鰺、真鰺（日本竹筴魚）的不同特徵。
漁業署解釋，四破魚是「藍圓鰺」的俗名。鰺科魚類體型多樣化，紡錘形、橢圓形、卵圓形或菱形等。尾柄一般細長，有些種類其背、腹側具凹槽；兩側則具稜脊。側線完全，前部多少彎曲，有時側線上全部或部分具稜鱗。
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另，鰺科中除了四破，還有像是無斑圓鰺、長身圓鰺、日本竹筴魚都有著相似的外貌與俗名。其中，許多鰺科魚類都擁有「稜鱗」此特徵，稜鱗是側線上方鱗片變形為骨質的尖刺狀鱗片，表面立體突起，在視覺上也較難察覺，用觸摸的話就可以清楚摸到稜鱗的浮凸尖狀。
●無斑圓鰺（Decapterus kurroides）：俗稱赤尾仔、巴攏，具1個小離鰭，新鮮時尾鰭呈紅色，側線直走全為稜鱗。
●藍圓鰺（Decapterus maruads）：俗稱四破、硬尾、巴攏，側線直走部全為稜鱗，新鮮時尾鰭吳淡黄色。
●長身圓鰺（Decapterus macrosoma）：俗稱四破、肉溫仔、長鰺，側線直走部後方有3/4是稜鱗，尾鰭透明無色。
●日本竹筴魚（Trachurus japonicus）：俗稱真鰺、巴攏，側線上全為大型稜鱗。
海洋委員會海洋保育署則補充，其中，藍圓鰺與日本竹筴魚，俗名都稱為巴攏（ㄅㄚ ㄌㄤ）的小型鰺科魚，常聚集成群巡游於近海，屬於常見魚種，族群量豐富的經濟性食用魚類。
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