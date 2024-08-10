健康網》嚴防中暑全攻略！ 吃這2蔬果補水又營養

營養師表示，中暑後要多吃高水分食物，尤其是新鮮蔬果如西瓜、小黃瓜，既補水又營養；示意圖。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕氣候暖化，全球「高燒不退」。尤其台灣天氣悶熱，一到夏天不少人中暑。營養師曾筱庭提醒，中暑當下除了立即補水、電解質飲料，還要注意降溫，避免高鹽、高糖和酒精等食物導致身體脫水，並要多吃高水分食物，尤其是新鮮蔬果如西瓜、小黃瓜，既補水又營養；預防上則要注意穿輕便衣物、避開高溫時段、使用物理性防曬等。

曾筱庭於臉書粉專「Ting營養師的日常食光」發文進一步指出，中暑的首要步驟就是喝水，喝涼水或含電解質的運動飲料，慢慢喝，不要一次喝太多。

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中暑當下應找陰涼地方或有溫和空調的室內，讓身體冷卻下來，用濕毛巾敷在額頭、脖子、腋下和大腿內側，或者泡個涼水澡；並要觀察身體狀況，隨時檢查體溫，確保逐漸下降，若有感覺意識模糊或有其他異常反應，馬上求助醫師。

預防中暑5招 咖啡因、酒精少碰

●保持水分充足：喝足水，避免過量酒精和含咖啡因的飲料。每日攝取至少攝取每公斤體重30到40c.c.的開水，意即60公斤的成人每天需要1800到2400c.c.的開水，而天氣炎熱時可能需要更多。

●飲食注意：選擇新鮮、天然和高水分食物，避免過重口味、油膩或加工食品。

●穿輕便衣物：選擇透氣、寬鬆的衣物。

●避開高溫時段：一天中最熱的時候（通常是下午1點到3點）盡量待在室內。

●防曬：物理性防曬，例如：戴帽子、輕薄防曬外套，或盡量在陰涼處活動。

曾筱庭指出，如果做完中暑處置後，體溫還是很高（甚至發燒），或者出現意識模糊、噁心或嘔吐等嚴重症狀，請立即去醫院；即使感覺好轉了，也要持續觀察幾個小時，盡可能多多休息，避免復發或惡化。並提醒，炎熱高溫不留情，除了記住多喝水之外，別忘了飲食和適度運動也很重要。

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