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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

北市今年首例腸病毒併發重症 10月大男嬰發燒、嗜睡一度進加護病房

2024/08/09 15:34

台北市衛生局表示，酒精、乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，可使用漂白水進行環境清潔，而預防腸病毒最好的方法仍是用肥皂勤洗手。（台北市衛生局提供）

台北市衛生局表示，酒精、乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，可使用漂白水進行環境清潔，而預防腸病毒最好的方法仍是用肥皂勤洗手。（台北市衛生局提供）

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市出現今年首例腸病毒感染併發重症個案，為出生10個月男嬰，因7月25日出現發燒及嗜睡等症狀，由醫院通報採檢，於加護病房治療，8月5日已轉出加護病房。台北市衛生局表示，酒精、乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，可使用漂白水進行環境清潔，而預防腸病毒最好的方法仍是用肥皂勤洗手。

衛生局表示，男嬰在7月25日出現發燒及嗜睡等症狀，由醫院通報採檢，於加護病房治療，期間曾出現肺水腫及休克情形，疾病管制署昨日研判檢驗結果為克沙奇A2型腸病毒感染併發重症。個案經治療後病況穩定，8月5日已轉出加護病房。

依據衛生福利部疾管署監測資料，統計7月28日至8月3日腸病毒門急診就診數，全國共1萬1079人次、台北市共919人次。截至8月8日，全國腸病毒感染併發重症共5例，其中感染克沙奇A2型3例及A10型2例。

北市衛生局表示，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，腸病毒重症前兆病徵包含嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐、呼吸急促或心跳加快等。

5歲以下嬰幼兒一旦出現上列症狀，須儘速至北市14家腸病毒重症責任醫院就醫，包含台大兒童、馬偕兒童、三總、北榮、新光、國泰、萬芳、振興、北醫、臺安醫院、中興、仁愛、和平婦幼及陽明院區，以把握治療黃金期。

北市衛生局提醒，酒精乾洗手等對腸病毒抑制較無效果，可使用500ppm漂白水（1公升清水加10c.c.漂白水）進行環境清潔；清潔嘔吐及排泄物，則使用1000ppm漂白水（1公升清水加20c.c.漂白水）。

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