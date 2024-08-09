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健康 > 心理精神

電影「睡人」真實版！ 23歲男呆滯型僵直症 治療後清醒好轉

2024/08/09 15:19

電影「睡人（Awakenings）」真實版！23歲男病患突然出現不吃不動、姿勢怪異、意識不清、對外界沒反應，由家人送至高雄長庚精神科門診，治療後清醒好轉。（高雄長庚醫院提供）

電影「睡人（Awakenings）」真實版！23歲男病患突然出現不吃不動、姿勢怪異、意識不清、對外界沒反應，由家人送至高雄長庚精神科門診，治療後清醒好轉。（高雄長庚醫院提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕男星勞勃狄尼諾飾演的電影「睡人（Awakenings）」的腦炎青少年，令影迷印象深刻，高雄長庚醫院也成功治療了相同的僵直性病人（catatonia），病患是23歲男性，突然出現不吃不動、姿勢怪異、意識不清、對外界沒反應，由家人送至高雄長庚精神科門診，診療發現是思覺失調症合併解構呆滯型僵直症，即時開立lorazepam針劑使病人清醒好轉。

高雄長庚醫院黃條來教授是該病症的國際專家，並與研究團隊多年來致力於呆滯型僵直症的治療，得過生策會兩次的國家品質標章，他診療發現病患是思覺失調症合併解構呆滯型僵直症，病人呈現的狀況稱為僵直症狀，常常會合併發生在各類疾病中。

黃條來指出，造成呆滯型僵直症的可能原因包括精神疾病（如：憂鬱症、躁鬱症、思覺失調症）、神經內科疾病、內外科等都有可能，即時開立lorazepam針劑，病人清醒好轉，後續門診持續追蹤治療，目前該針劑仍屬健保用藥，評估可以1天內快速解除病人的僵直狀態。

「呆滯型僵直症」病人呈現僵直症狀，常會合併發生在各類疾病中，前陣子台中也有一位僵直症患者，經了解是低血糖的病人，引起社區裡很大的騷動。

黃條來率領的團隊共治療過約200位僵直症病人，1天內解除8成以上的僵直狀態，高雄長庚最近5年來，也研究了43名僵直症患（重憂鬱症9人、思覺失調症29人、5位內外科重症病人），治療成效也都不錯，病人可以眼神不再呆滯，甚至可以口頭對話，寫出自己的名字，有情感的表露，精神科醫師與各專科醫師共同合作，幫助病人解除他們禁錮的心靈，同時也讓病人得到有效治療的機會。

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