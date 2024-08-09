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健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

兒童嚴重肺炎比例增3倍 醫提醒還在免疫負債

2024/08/09 15:06

羅東博愛醫院小兒科醫師謝錦桐提醒家長，近期呼吸道感染疾病在兒童間傳播，導致嚴重肺炎病例增加3倍。（羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院小兒科醫師謝錦桐提醒家長，近期呼吸道感染疾病在兒童間傳播，導致嚴重肺炎病例增加3倍。（羅東博愛醫院提供）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕近期呼吸道感染疾病在兒童間傳播，導致嚴重肺炎病例增加3倍，羅東博愛醫院小兒科醫師謝錦桐提醒，病人多為學齡前兒童，因疫情期間受到良好保護，解封後抵抗力擋不住病毒侵襲而感染，目前還在免疫負債，家長須格外注意。

小兒科醫師謝錦桐說，暑假後已有多種呼吸道病原同時流行，最常見的就是肺炎鏈球菌、黴漿菌，但人類間質肺炎病毒、呼吸道融合病毒、新冠病毒、腺病毒也都有案例出現。

他說，病毒輕造成呼吸道感染與咳嗽，重則導致肺炎，急診已連續數週，天天出現大量住院病人，住院持續滿床，平均待床時間增加，不只病毒種類多，病況程度也加重，過去惡化為嚴重肺炎的比例只有1/10，現在比例成長3至4倍。

羅東博愛醫院近期出現不少兒童嚴重肺炎案例，圖為感染嚴重黴漿菌肺炎，肺部白一片。（羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院近期出現不少兒童嚴重肺炎案例，圖為感染嚴重黴漿菌肺炎，肺部白一片。（羅東博愛醫院提供）

謝錦桐說，透過X光判斷肺炎嚴重度，目前不少案例都已呈現一片白，其中黴漿菌因突變產生抗藥性，比起過往更難治癒；對象以學齡前兒童占多數，他們出生於疫情期間，當時受到妥善防護與照顧，並未獲得「免疫系統訓練」，因此才會在解封後成為首當其衝感染者。

謝錦桐說，肺炎初期症狀容易被誤認為感冒，若是發燒持續3天不退，且合併咳嗽、呼吸喘、精神活力下降，應盡快就醫，平時應持續保持勤洗手、戴口罩、避免出入人多公共場所等習慣，並建議幼童與高風險族群，隨時留意疫苗施打訊息，補齊疫苗防患未然。

近半月來呼吸道感染疾病在兒童間傳播，嚴重肺炎病例大增，羅東博愛醫院門急診負荷量大。（羅東博愛醫院提供）

近半月來呼吸道感染疾病在兒童間傳播，嚴重肺炎病例大增，羅東博愛醫院門急診負荷量大。（羅東博愛醫院提供）

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