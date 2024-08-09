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健康網》地中海飲食不只能護心 美研究：還能減少壓力
沈莉馨／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕地中海飲食不僅能降低心血管疾病風險，還能預防精神困擾！美國賓漢頓（音譯，Binghamton）大學的研究顯示，比起傳統的西方飲食模式，地中海飲食更容易達到減少壓力的效果。
據外媒《Medical Xpress》報導，地中海飲食以蔬果為主，搭配優質蛋白質，包括有益健康的食物與天然色素。這種飲食方式與西方飲食形成強烈的對比，西方飲食多以品質粗劣且易導致高血糖的加工食品為主。
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地中海飲食以促進身心健康聞名，但大多數人並不清楚這種飲食方式如何影響感知壓力，感知壓力指的是在特定時間內，人們所承受的壓力大小。
為了解地中海飲食與壓力的關係，健康與保健研究副教授莉娜．貝格達什（音譯，Lina Begdache）帶領學生對 1,500 多人進行調查，詢問他們的飲食模式，並評估感知壓力的程度。透過機器學習模型分析，結果顯示採用地中海飲食的人，感知壓力和精神困擾程度比選擇西方飲食的人低。
貝格達什指出，壓力被認為是精神困擾的先兆，研究已經證明地中海飲食可以具有減壓的效果，也可以減輕精神困擾。
貝格達什表示，大部分有關飲食與壓力的研究，都集中在壓力如何影響人們對飲食方式的選擇，這份結果中的新發現，補足了現有文獻。她和她的團隊正進一步研究飲食模式與大腦功能及行為的關連性。
此研究發布於期刊《營養與健康》（Nutrition and Health）。
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