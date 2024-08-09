自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

大千竹南醫院著手申辦建照 力拚年底前開工

2024/08/09 15:09

大千醫療社團法人規劃興建大千竹南醫院；示意圖。（縣府提供）

大千醫療社團法人規劃興建大千竹南醫院；示意圖。（縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣中港溪地區，資療資源不足，大千醫療社團法人於竹南鎮購地籌設大千竹南醫院，醫院用地已完成變更為醫療專用區，其北側6公尺寬既有巷道也現由縣府公告將拓寬為8公尺寬計畫道路。目前大千醫療社團法人著手辦理建築執照申請，力拚能於今年底前開工。

苗北雙城頭份市、竹南鎮人口成長迅速，但所屬的苗北中港溪地區，依據2019年11月衛福部公告，每萬人口醫師數小於10位，屬於三級偏遠地區的次醫療區域。大千醫療社團法人申請在竹南鎮獅山親子公園附近，設立大千竹南醫院，規劃打造地上13層樓、地下3樓，有450床急性一般病床的「區域級教學醫院」，於2021年7月獲衛生福利部同意。

因計畫用地為甲種工業用地，經苗縣府完成都市計畫書圖公開展覽、說明會等程序後，於2022年5月獲內政部都市計畫委員會審議通過。由縣府公告自去年2月25日起發布實施，於三年內開發興建。

另，因醫院基地北側全天路252巷僅為6公尺寬既有巷道，縣府考量醫院成立後周邊地區交通聯絡及防救災動線順暢，及減緩環境衝擊增進與鄰近地區相容使用，提變更提升階層為8公尺寬計畫道路，於今年2月27日獲內政部都委會審議通過，由縣府公告自8月1日起發布實施，後續將辦理巷道拓寬之用地徵收。

大千竹南醫院基地北側6公尺寬既有巷道，現由縣府公告將拓寬為8公尺寬計畫道路。（縣府提供）

大千竹南醫院基地北側6公尺寬既有巷道，現由縣府公告將拓寬為8公尺寬計畫道路。（縣府提供）

此外，縣府工商發展處表示，大千竹南醫院一案的都市設計也於今年獲都市計畫審議委員通過，大千醫療社團法人目前準備辦理建照申請，一旦取得建照，即可開工。大千醫療社團法人則表示，全案皆依照法令規定循序漸進，也希望行政流程及工程營造發包作業銜接順利，力拚能於今年底前開工。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中