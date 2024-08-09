大千竹南醫院著手申辦建照 力拚年底前開工

大千醫療社團法人規劃興建大千竹南醫院；示意圖。（縣府提供）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣中港溪地區，資療資源不足，大千醫療社團法人於竹南鎮購地籌設大千竹南醫院，醫院用地已完成變更為醫療專用區，其北側6公尺寬既有巷道也現由縣府公告將拓寬為8公尺寬計畫道路。目前大千醫療社團法人著手辦理建築執照申請，力拚能於今年底前開工。

苗北雙城頭份市、竹南鎮人口成長迅速，但所屬的苗北中港溪地區，依據2019年11月衛福部公告，每萬人口醫師數小於10位，屬於三級偏遠地區的次醫療區域。大千醫療社團法人申請在竹南鎮獅山親子公園附近，設立大千竹南醫院，規劃打造地上13層樓、地下3樓，有450床急性一般病床的「區域級教學醫院」，於2021年7月獲衛生福利部同意。

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因計畫用地為甲種工業用地，經苗縣府完成都市計畫書圖公開展覽、說明會等程序後，於2022年5月獲內政部都市計畫委員會審議通過。由縣府公告自去年2月25日起發布實施，於三年內開發興建。

另，因醫院基地北側全天路252巷僅為6公尺寬既有巷道，縣府考量醫院成立後周邊地區交通聯絡及防救災動線順暢，及減緩環境衝擊增進與鄰近地區相容使用，提變更提升階層為8公尺寬計畫道路，於今年2月27日獲內政部都委會審議通過，由縣府公告自8月1日起發布實施，後續將辦理巷道拓寬之用地徵收。

大千竹南醫院基地北側6公尺寬既有巷道，現由縣府公告將拓寬為8公尺寬計畫道路。（縣府提供）

此外，縣府工商發展處表示，大千竹南醫院一案的都市設計也於今年獲都市計畫審議委員通過，大千醫療社團法人目前準備辦理建照申請，一旦取得建照，即可開工。大千醫療社團法人則表示，全案皆依照法令規定循序漸進，也希望行政流程及工程營造發包作業銜接順利，力拚能於今年底前開工。

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