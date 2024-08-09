健康網》入秋要「滋陰潤肺」 中醫推1飲品2穴位助養生

曾柏翰指出，立秋後可食冰糖銀耳蓮子湯滋補。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕立秋過後養生重點在「滋陰潤肺」！翰醫堂中醫診所中醫師曾柏翰在臉書專頁「翰醫堂中醫診所」發文表示，立秋後空氣逐漸乾燥，且日夜溫差漸增，對於肺部與腸胃消化需要特別注重！推薦冰糖銀耳蓮子湯可滋補，以及按壓瞳子髎穴、足三里穴來保健調理。

冰糖銀耳蓮子湯

材料：銀耳300克、蓮子一小碗、冰糖50克（可另外添加枸杞、紅棗等）。

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●舒緩安神：蓮子、銀耳富含維生素，可舒緩緊張。

●養顏美容：銀耳膠質豐富，可滋潤肌膚。

●低卡飽足：銀耳熱量低，適合減重瘦身族。

●順暢排空：銀耳膳食纖維豐富，幫助腸胃消化順暢。

瞳子髎穴

●取穴位置：眼尾紋盡頭骨骼凹陷處外角旁1公分處。

●穴位功效：平肝熄風、明目退翳、消除眼壓。

足三里穴

●取穴位置：小腿前外側，外膝眼下約4指寬位置。

●穴位功效：調理脾胃、通經活絡、和腸消滯。

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