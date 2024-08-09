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健康網》白芍好處多！ 中醫曝胃痛、關節炎、高血壓都可治

2024/08/09 20:11

中醫表示，白芍好處多，可以用來治療婦科疾病、心血管疾病、消化系統疾病，以及肌肉骨骼疾病。（資料照）

中醫表示，白芍好處多，可以用來治療婦科疾病、心血管疾病、消化系統疾病，以及肌肉骨骼疾病。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕您知道白芍除了有養血斂陰、柔肝止痛、平抑肝陽的功效，還有其他好處嗎？中醫師在臉書專頁「臻觀 / 澄觀中醫診所」發文分享白芍的4種臨床應用，可用於治療婦科疾病、心血管疾病、消化系統疾病，以及肌肉骨骼疾病。

中醫指出，白芍是四物湯裡的一味藥材，來自於芍藥的根部，經過除去外皮、洗凈、晒乾或烘乾後製成。白芍主要成分有芍藥苷、芍藥素、苯甲酸等。它性微寒，味苦、酸；具有養血斂陰、柔肝止痛、平抑肝陽的功效；常用於治療肝鬱血虛所致的胸脅痛、腹痛、頭痛、眩暈等症狀。

另外，中醫也分享，白芍有很好的藥理作用與臨床應用，它可以抗炎、鎮痛、抗痙攣、免疫調節；還可以用來治療婦科疾病、心血管疾病、消化系統疾病，以及肌肉骨骼疾病。

白芍4大藥理作用

●抗炎作用：芍藥苷具有顯著的抗炎作用，可減輕炎症反應，緩解疼痛。

●鎮痛作用：具有良好的鎮痛效果，常用於治療胃痛、腹痛、頭痛等。

●抗痙攣作用：能緩解肌肉痙攣，對於緩解胃腸道、子宮等平滑肌痙攣有顯著效果。

●免疫調節作用：芍藥具有增強免疫力的作用。

白芍4種臨床應用

●治療婦科疾病：常用於治療女性月經不順、痛經、閉經等症狀，具有養血調經的效果。

●治療消化系統疾病：治療胃痛、腹痛、腹瀉等消化系統疾病，能夠緩解胃腸痙攣，減輕疼痛。

●治療心血管疾病：對於高血壓、冠心病等心血管疾病有一定的輔助治療作用，能夠平抑肝陽，減輕高血壓引起的頭痛、眩暈等症狀。

●治療肌肉骨骼疾病：治療關節炎、肌肉痙攣、跌打損傷等方面具有顯著效果，能夠緩解疼痛和炎症。

中醫提醒，使用白芍時需留意以下事項，第一，過敏反應，部分人對白芍可能存在過敏反應，如出現過敏症狀應立即停藥並就醫；第二，孕婦慎用，孕婦在使用白芍時應謹慎，最好在醫師指導下使用；第三，藥物相互作用，白芍可能會與某些藥物產生相互作用，使用前應諮詢醫師或藥師。

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