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6歲童心雜音竟是心房中膈缺損 心導管手術關閉「破洞」

2024/08/09 13:20

小葉與小云分別在爸爸、媽媽的陪同下，出席記者會，中為陳俊宇醫師。（記者劉婉君攝）

小葉與小云分別在爸爸、媽媽的陪同下，出席記者會，中為陳俊宇醫師。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕6歲的小葉與小云（化名），分別因心雜音接受心臟超音波檢查，確診為「心房中膈缺損」，左右心房中間有個約1公分的破洞，右心房也有輕度擴大，2人同日接受「心導管放置安普拉茲關閉器」手術後，成功將心房中膈缺損順利栓塞 ，術後4天出院，也無任何併發症。

奇美醫院兒科部主治醫師陳俊宇表示，「心房中膈缺損（ASD）」是先天性心臟病的一種，發生的機率約1/1500，是相當常見的先天性心臟病，心房中膈上出現破洞，導致左、右心房的血液相互交通，若不及時處理，日後可能逐漸出現肺動脈高壓、心臟衰竭或是心律不整等嚴重的心臟問題。

6歲女童「心房中膈缺損」，在心房中隔上出現破洞，透過「心導管放置安普拉茲關閉器」手術，關閉破洞。（記者劉婉君攝）

6歲女童「心房中膈缺損」，在心房中隔上出現破洞，透過「心導管放置安普拉茲關閉器」手術，關閉破洞。（記者劉婉君攝）

陳俊宇說，以心導管技術取代開心手術，不僅疤痕較小，且復原時間快，有健保給付。但需注意仍有少數併發症可能發生，例如傷口血腫、心包膜積水（<1%）、心律不整、房室傳導阻塞、休克、血管傷害及感染，極少數會有磨損或是關閉器脫落，以上各種併發症合併統計起來大約為1%。且於術後1個月內，要避免激烈的碰撞與運動、6個月內要服用藥物以及避免細菌的感染（預防心內膜炎），6個月後，即可恢復正常活動，不會有所限制。

陳俊宇提醒，如果孩童有心悸、頭痛、體力衰退，甚至是心雜音、暈厥、經常呼吸喘、家族有猝死病史等情況，建議安排詳細檢查，如心電圖及心臟超音波檢查，以確保心臟健康狀況。尤其是在家族有心臟病史者，更應該定期健康檢查。也應注意飲食均衡、活動適度、預防感染及依醫囑按時服藥並定期回診。

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