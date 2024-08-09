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健康 > 傷病癌症 > 外傷

妙齡女晾衣服遭眼鏡蛇咬傷 急診醫教自救法

2024/08/09 13:27

吳小姐腳掌遭眼鏡蛇咬傷後，傷口嚴重紅腫。（吳小姐提供）

吳小姐腳掌遭眼鏡蛇咬傷後，傷口嚴重紅腫。（吳小姐提供）

〔記者張軒哲／台中報導〕盛夏蛇類頻繁出沒，上個月苗栗縣通霄鎮吳小姐在家中準備晾衣服時，突然被躲在洗衣機下的眼鏡蛇咬傷，傷口嚴重腫脹紅紫，她在家人的協助下立即就醫，最後轉至大甲光田綜合醫院注射了共6瓶血清，才得以控制眼鏡蛇的神經毒傷害。大甲光田急診醫學部醫師彭楷瑜表示，近年急診陸續出現民眾在家中被蛇咬傷的案例，提醒民眾若能看到蛇的外觀，先「記下特徵」，再「速就醫」，才能緩解蛇毒帶來的傷害。

吳小姐說，她是在家中室內的洗衣機下，突然腳掌被咬傷，因為在被咬的當下，完全沒有看到蛇，只聽到「滋滋」兩聲。此時她讓家人請消防隊至家中捕蛇，自己則是保持冷靜先就醫，半小時後消防隊捕到蛇後，才確認是眼鏡蛇，便轉至有血清的大甲光田就診。

查詢血清庫存查詢系統 爭取時間

吳小姐說，她根據自己被毒蛇咬傷的經驗，血清不是「常備」的，衛福部有血清庫存查詢系統，民眾可以先上網搜尋，確認血清在哪間醫院，再至該院施打，會爭取到更多的時間來緩解蛇毒。

而大甲光田亦透過此系統，除了為吳小姐注射院內的4劑血清外，並啟用緊急調度，從他院調集另兩劑血清，得以進行急救，吳小姐說，雖然她已無大礙，但眼鏡蛇的神經性蛇毒仍在，出院後一週，傷口還是經常腫痛，目前也還在持續就醫中，因此希望藉自己的經驗分享，能讓民眾了解被蛇咬傷後如何快速處置，減緩後續的傷害。

彭楷瑜表示，根據臨床觀察，這幾年因為天氣炎熱，民眾被誤闖家中避暑毒蛇咬傷的案例，的確略有增加，不過他也提醒民眾不必太緊張，因為若在家中被蛇咬傷，只要立即前往有血清的醫院注射血清，大多都沒有生命危險。

被蛇咬時要記得「4不」

彭楷瑜說，遇蛇咬時要記得「四不」︰不要割開傷口、不要以嘴吸出毒血、不要冰敷、不要綁止血帶。因為毒蛇在咬人後，其毒液會隨著進入人體組織中，並不會只停留在真皮層中，因此無法藉由切開引流、嘴巴吸取或冰敷來緩解，反而在割開傷口或冰敷的過程中，容易使傷口反覆感染，增加感染壞死的可能。

提醒民眾不要刻意追捕毒蛇，因為當蛇在咬人後逃竄，急診也可以根據臨床的症狀來做初步判斷，所以不要再花力氣追捕毒蛇，可參考吳小姐的做法，先報警請消防隊處理捕蛇問題，因為若在走動的過程中加速血液循環，反而對病情不利，還是請民眾保持冷靜，記下特徵速就醫最實際。

光田醫院急診醫學部彭楷瑜醫師建議民眾萬一遭蛇咬傷，盡量記下蛇的外觀特徵速就醫。（記者張軒哲攝）

光田醫院急診醫學部彭楷瑜醫師建議民眾萬一遭蛇咬傷，盡量記下蛇的外觀特徵速就醫。（記者張軒哲攝）

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