國健署預告27項加味菸禁用成分 民團批「越補越大洞」

衛福部昨日公告27項禁止添加於菸品內的添加物清單。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕衛福部昨日公告27項禁止添加於菸品內的添加物清單，但台灣拒菸聯盟批評，公告的內容與先前各界共識的「全面禁止除菸草口味以外的加味菸品」存在落差，是「掛一漏萬的預告」。對此衛福部國健署表示，全面禁止菸品添加物仍是目標，只是實務上需要配套，會逐步推動。

「菸害防制法」授權政府訂定菸品禁用的添加物，衛福部昨日預告相關草案，將禁27項添加物，包括香莢蘭醛、麥芽醇、桂皮醛、向日花香醛、紫羅蘭酮、大馬酮等，可組成逾10種風味，如焦糖、奶油、杏仁等，能禁絕我國市面多數加味菸產品。

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但台灣拒菸聯盟痛批，菸商通過添加不同口味，降低菸嗆味與產生不同味感來吸引年輕人與女性，衛福部這次公布的草案內容，只「禁止27種添加物成分」，是掛一漏萬的預告，恐怕只會越補越大洞，且明顯與過去共識「全面禁止除菸草口味以外的加味菸品」不同，要求衛福部說清楚、講明白。

此外，台灣拒菸聯盟強調，吸引年輕人與女性的是「口味」，禁止「添加物成分」不等於禁止「口味添加物」，比如可產生花香、果香的「添加物成分」就上百成千種，禁止添加薄荷醇，但可能使用其他方式製造產生薄荷味，禁止某些添加物，不等同於能夠禁絕特定口味。

國健署菸害防制組組長羅素英表示，該署經多次會議討論，並參考加拿大、美國、歐盟規範，專家認為，單一添加物也可能形成多種口味，以添加物規範，應可避免業者藉此稀釋菸品嗆味，降低年輕女性、青少年使用並成癮的可能性。

對於民團意見，羅素英說，本次預告預計為60天，會先收集各界意見，後續也會評估如何讓訊息公開、讓更多人了解內容，目前國健署仍以全面禁止菸品添加物使用為目標，但罰則、檢測等務實面上需要有配套措施，該署一定積極努力聆聽各界意見，並逐步推動。

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