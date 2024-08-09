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健康 > 傷病癌症 > 癌症腫瘤

健康網》「加味菸」照樣傷身 國健署警示3大危害

2024/08/09 12:21

國健署指出，許多菸商為吸引青少年族群，會利用誤導性訊息，讓其誤以為加味菸較無危害，而持續使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

國健署指出，許多菸商為吸引青少年族群，會利用誤導性訊息，讓其誤以為加味菸較無危害，而持續使用；圖為情境照。（圖取自freepik）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來「加味菸」因加入薄荷、花果香氣等添加物，吸引青少年族群購買吸食。對此，國民健康署在臉書專頁發文點出，在青少年中特別是女性中尤為廣泛；然而，比起紙菸，危害並不減，恐致癌症、心血管疾病、肺部疾病等健康隱患。

國健署表示，根據110年青少年吸菸行為調查結果顯示，每10個青少年吸菸者中，就有4個使用加味菸（國中34.0%、高中職42.8%），特別是女生的使用比率，高於男生。

需要注意的是，許多菸商為吸引青少年族群，會利用誤導性訊息，讓吸菸者誤以為加味菸較無危害，而持續使用，進而導致成癮且不易戒除；且使用加味菸品同樣會導致癌症、心血管疾病、肺部疾病等健康危害。

國健署說，部分菸品之添加物雖然允許添加於食品中，但不表示用於菸品吸入人體也是無害的，反而菸品中添加的香料被證實於燃燒過程中，會產生有害或致癌物質。依菸害防制法第10條第1項授權，衛生福利部已預告訂定「菸品禁止使用之添加物」草案，期望透過立法禁止加味菸品，保護年輕族群免於菸品危害。

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