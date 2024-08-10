健康網》白天塗抹維生素C不用怕！ 醫破2大迷思

研究指出，維他命C具有抗氧化和光保護的效果，在防曬之前使用維他命C產品，能增強防曬效果；圖為情境照。（圖取自photoAC）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人說維生素C不能在白天塗抹，因為會變黑，亦或是含量越高越好？是真的嗎？醫師蔡逸姍破解維生素C的使用迷思，含維生素C的化粧品濃度不是越高越好，還可能刺激皮膚；還有，其實維生素C是可以在白天塗抹，還能增強防曬效果，可能是因為維生素C本身帶有黃褐色，塗抹後容易誤認為皮膚顏色變深。

濃度含量不是越高越好

蔡逸姍表示，根據研究報告顯示，使用於化粧品的維生素C含量，只要介於10%~20%濃度，即可發揮不錯的功效，但在濃度超過20%之後，功效則沒有太大的差異，反而容易提高刺激、敏感的機率。

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白天也能安心塗抹

蔡逸姍提到，坊間流傳「維生素C不能在白天塗抹」，這個說法其實是錯誤的！研究指出，維生素C具有抗氧化和光保護的效果，在防曬之前使用維生素C產品，能增強防曬效果；至於白天使用維生素C，會使皮膚變黑的誤解，可能是因為維生素C本身帶有黃褐色，塗抹後容易誤認為皮膚顏色變深。

蔡逸姍指出，隨著配方的改進，現今某些市售產品經過改良，使其無需冷藏，可以直接存放在室溫下。然而，如果購買時產品在銷售端是冷藏的，則建議在家中也須冷藏保存。食藥署也提醒，化粧品使用後如產生不適症狀，建議用清水沖洗並儘快諮詢皮膚科醫生。

轉載自衛福部食藥署藥物食品安全週報第986期

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