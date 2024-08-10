健康網》愛玉是「它們」共同的結晶！ 農糧署：只有台灣有

農糧署指出，愛玉小蜂長大成熟後，自公果（左）攜帶花粉飛出，會再飛入未成熟母愛玉子（中）幫助授粉，母愛玉子成熟後，就會結出平常吃的愛玉子瘦果了；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想必大家都吃過嫩彈的愛玉，而愛玉子還有分「公」、「母」。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，經愛玉小蜂授粉，母愛玉子成熟後，會結出愛玉子瘦果，所以大家吃到的愛玉凍，其實是公母愛玉子愛的結晶喔！另外，愛玉子為台灣特有植物，愛玉凍富含膳食纖維、熱量極低（100公克僅2大卡），冷熱都美味。

農糧署指出，愛玉小蜂是愛玉子唯一的授粉昆蟲，成蜂會飛入未成熟的公愛玉子果實內產卵，公愛玉子則會提供其發育場所及所需養分，小蜂長大成熟後，自公果攜帶花粉飛出，會再飛入未成熟母愛玉子幫助授粉，母愛玉子成熟後，就會結出平常吃的愛玉子瘦果了！

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農糧署表示，愛玉子原生於中央山脈，中低海拔800至1800公尺的山區，目前則多在中低海拔平地人工栽培，採收後經清洗、削皮、烘乾，加水搓洗會凝結為凍狀。另有和愛玉子相似、外型較圓短的薜荔，主要透過薜荔小蜂完成授粉。除了台灣以外，其他國家類似愛玉凍的產品，多是以薜荔或近緣榕屬作物製成的。

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