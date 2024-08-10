自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》愛玉是「它們」共同的結晶！ 農糧署：只有台灣有

2024/08/10 09:34

農糧署指出，愛玉小蜂長大成熟後，自公果（左）攜帶花粉飛出，會再飛入未成熟母愛玉子（中）幫助授粉，母愛玉子成熟後，就會結出平常吃的愛玉子瘦果了；示意圖。（資料照）

農糧署指出，愛玉小蜂長大成熟後，自公果（左）攜帶花粉飛出，會再飛入未成熟母愛玉子（中）幫助授粉，母愛玉子成熟後，就會結出平常吃的愛玉子瘦果了；示意圖。（資料照）

沈莉馨／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕想必大家都吃過嫩彈的愛玉，而愛玉子還有分「公」、「母」。農糧署在臉書專頁「鮮享農YA - 農糧署」發文分享，經愛玉小蜂授粉，母愛玉子成熟後，會結出愛玉子瘦果，所以大家吃到的愛玉凍，其實是公母愛玉子愛的結晶喔！另外，愛玉子為台灣特有植物，愛玉凍富含膳食纖維、熱量極低（100公克僅2大卡），冷熱都美味。

農糧署指出，愛玉小蜂是愛玉子唯一的授粉昆蟲，成蜂會飛入未成熟的公愛玉子果實內產卵，公愛玉子則會提供其發育場所及所需養分，小蜂長大成熟後，自公果攜帶花粉飛出，會再飛入未成熟母愛玉子幫助授粉，母愛玉子成熟後，就會結出平常吃的愛玉子瘦果了！

農糧署表示，愛玉子原生於中央山脈，中低海拔800至1800公尺的山區，目前則多在中低海拔平地人工栽培，採收後經清洗、削皮、烘乾，加水搓洗會凝結為凍狀。另有和愛玉子相似、外型較圓短的薜荔，主要透過薜荔小蜂完成授粉。除了台灣以外，其他國家類似愛玉凍的產品，多是以薜荔或近緣榕屬作物製成的。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中