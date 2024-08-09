高雄3天再增6例類鼻疽確診！ 楠梓區3例最多

高雄3天再增6例類鼻疽確診！楠梓區感染率升溫這波最多，衞生局加強清消工作。（衞生局提供）

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衞生局今宣布自8月6日至8日，全市共新增6例類鼻疽確診個案，年度累計達19例，新增個案居住地分別為楠梓區3例、梓官區2例、鳳山區1例。

新增6例確診個案年齡介於52歲至95歲，發病日介於7月24日至8月3日間。發病症狀包含發燒、全身虛弱、鼻塞、咳嗽、呼吸喘及呼吸困難等，除其中1例50多歲男性確診，但無慢性病史外，其餘個案皆合併有糖尿病、高血壓、心血管疾病、癌症等慢性病史。

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據統計，目前1例確診案已出院，其餘5例收治於一般病房，持續接受治療中，衛生局指出，類鼻疽是第四類法定傳染病，致病原存在於土壤、水池及積水環境中，主要透過皮膚傷口接觸土壤或污水而感染，也可因吸入、食入塵土或污水而感染，颱風大雨過後為類鼻疽疫情高峰，颱風過後1個月內，確診個案常會顯著增加。

衛生局表示，凱米颱風後高市累計確診病例14例，個案居住地分布於永安區、梓官區、楠梓區、林園區及鳳山區，其中以梓官區確診病例數7例居多。

經疫調風災後14例確診個案，其中13例具慢性病及特殊疾病史，14例確診個案中，1例居住於楠梓區於颱風期間家中有淹水，有接觸污水污泥，另11例個案住家鄰近積淹水區域、其餘3例個案住家及周邊社區雖未淹水。但發病前有涉水行走的活動史。

類鼻疽症狀表現差異極大，可能為無症狀，常見的病徵包括發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及淋巴結腫大，可導致皮膚膿腫、肺炎、腦炎、敗血症，需儘速以適當抗生素治療。衛生局提醒，民眾如有發燒、胸痛、咳嗽等任一疑似症狀應儘速就醫，並告知污水、污泥相關暴露史，以利即早診斷與治療。

衛生局已針對凱米風災後積淹水區域進行戶外環境消毒，並針對積水地下室進行預防性噴藥，民眾在處理土壤及積水時應穿戴防水手套及長靴，避免赤腳行走，必要時戴口罩，做好個人防護措施，以避免感染病原菌，特別是糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，建議外出時儘量佩戴口罩，

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