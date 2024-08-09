急診、住院塞爆 彰基拚48小時內有床位 成效全國第一

彰基急診在今年5至7月全國急診大壅塞中，仍能保持靈活的急救量能與調度。 （彰基提供）

〔記者湯世名／彰化報導〕在全國急診壅塞，住院無法安排，甚至連輪椅都要拿來當病床的情況下，彰化基督教醫院卻達成病人在48小時內有床位的高效率，彰基總院長陳穆寬指出，靠的是全院實施一連串協調、簡化出入院程序、做好輕重症分流與下轉，在今年5至7月的急診大壅塞中，仍能保持靈活的急救量能與調度。

據彰基統計，他們每年急診總人次約12萬人，疫情期間甚至達到15萬人，照理說，應該每天都非常壅塞，但彰基急診卻能達成48小時等候時間歸零。 這個急診等候時間，反映了急診處置的效率和病人流的掌控，據衛福部資料顯示，全國醫學中心的平均值為5.93%，而彰基自2018年起一直維持為0，成效全國第一。

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彰基總院長陳穆寬表示，如果病人或家屬在急診室躺一天到兩天，卻都沒有病床，當事人會有什麼感想？於是全院動起來，實施一連串的協調、簡化出入院程序、做好輕重症分流與下轉，使彰基急診能夠在今年5至7月，全國急診大壅塞中，仍能保持靈活的急救量能與調度。

彰基總院長陳穆寬指出，全國急診、住院塞爆，他們卻能達成48小時內有床位，病人不再苦等病床。 （彰基提供）

在全國急診壅塞，住院無法安排，甚至連輪椅都要拿來當病床的情況下，彰基卻達成病人在48小時內有床位的高效率。 （彰基提供）

彰基急診暨重症醫學部醫師林晏任指出，急診會爆滿，主因是來量太多或住院無法疏通。彰基應對如此艱難環境，具備6大特點，包括有充足的急診專任醫師人數、增加觀察室主治醫師人力、驅動住院量能快速運轉、獎勵主治醫師與責任護理師、2人床病房費差額優惠方案、病房單位實施「今辦明出」和「借床機制」。2021年和2022年衛福部的急診品質提升專案中，統計全國急診重症病人處置完畢，並且小於6小時入住加護病房的比例，彰基位於全國醫學中心前3名。

林晏任說，疫情期間確診病人湧入，他們兩天蓋好戶外正壓採檢站，採檢量能擴充10倍。當時彰基開立28床專責防疫加護病房，成為全國第2大COVID-19重症收治中心。使彰基在全國急診壅塞的情況下，仍能有效管理急診病患，達到48小時內個案數趨近於零的目標。

彰基急診暨重症醫學部醫師林晏任指出，彰基在全國急診壅塞下仍能有效管理急診病患，達到48小時內個案數趨近於零的目標。 （彰基提供）

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