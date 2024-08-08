最好的父親節禮物！ 彰化「無醫村」有醫生了

彰化縣社頭鄉湳底村是沒有診所、藥局的社區，員林市常春醫院開辦「西醫巡迴醫療」服務，派出醫療團隊到社區民眾看診。（常春醫院提供）

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉湳底村是少數沒有診所、藥局的社區，每次社區民眾要看醫生或拿慢性病藥物都非常不便，屬於醫療資源不足地區，為此，員林市常春醫院開辦「西醫巡迴醫療」服務，每週四派出醫師、護理師、藥師等醫療團隊到湳底社區活動中心幫社區民眾看診。湳底社區發展協會總幹事劉景琨感動地說：「長輩就醫的問題終於改善了！」

湳底村老年人口比約18.6％，屬於「高齡村落」，因此社區長輩常有就醫需要，但湳底村位於社頭鄉、永靖鄉跟員林市交界處，屬於鄉鎮偏遠社區，結果社區1間診所、藥局都沒有，為了改善民眾就醫需要，常春醫院向健保署申請改善方案，從即日起，試辦到年底。

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員林市常春醫院開辦「西醫巡迴醫療」服務，每週四派出醫療團隊到湳底社區活動中心幫社區民眾看診。（常春醫院提供）

今日是試辦第一天，湳底社區活動中心就有十多位民眾排隊等待看診。黃姓村民說，吃完早餐後身體發癢，覺得是過敏，得知有村內有巡迴醫師，所以就過來看診，感覺醫生上門，很有尊榮感。

試辦第一天，湳底社區活動中心就有十多位民眾排隊等待看診。（常春醫院提供）

蕭姓民眾說，70歲媽媽突然肚子痛、腹瀉，以前都要跑很遠，還要等掛號，現在能就近看醫生很方便，非常感動有這樣的服務。

劉景琨說，村內長輩多，但不是每個人都會騎車、開車，許多長者都是要獨自去等客運，可是班次相當少，若遇上暴雨、酷暑的天氣，安全問題令人憂心，也影響長輩就醫意願，常春醫院能到村內巡迴醫療，對有「三高」等慢性病的長輩來說，看診非常便利。

常春醫院行政副院長林郁說，疫情期間，常春醫院曾多次到社頭鄉協助施打疫苗，在與湳底社區民眾互動過程中，得知當地就醫不便，於是向健保署申請改善方案，從即日起，試辦到年底，每週四由醫療團隊至湳底社區活動中心開辦門診。

林郁指出，巡迴醫療會派出醫師、藥師、護理師等團隊，由具內科專科、復健科專科的院長汪國麟領軍，提供包括一般感冒、三高等內科慢性病及復健科的疼痛看診，現場也有藥師開藥，期盼讓長輩免於奔波，等於是在家門口就能看診。

員林市常春醫院每週四，派出醫師、護理師、藥師等醫療團隊，到湳底社區活動中心，幫社區民眾看診。（常春醫院提供）

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